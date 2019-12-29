Galatasaray-Antalyaspor maçından öğrendiğimiz 5 gerçek

İşte Galatasaray-Antalyaspor maçından ön plana çıkan 5 madde

FALCAO KENDİNİ BULDU

Uzun süren sakatlık döneminin ardından Falcao attığı iki golle kendini buldu. Son vuruşlardaki ustalığıyla bir kez dünyanın en iyi gol ustalarından biri olduğunu belli etti.

FEGHOULI SAÇ BAŞ YOLDURTTU

Galatasaray'da en büyük hayalkırıklığı Feghouli oldu. İlk yarıda 4 net gol pozisyonunu harcayan Feghouli taraftara deyim yerindeyse saç baş yoldurttu.

BABEL HAMLESİ

Kaçırdığı goller sebebiyle performansını beğenmediği Feghouli’yi ikinci yarıda oyundan alan Fatih Terim’in Ryan Babel hamlesi 4.golü getirdi ve rakip takımın direncini tamamen kırdı.

TARIK'A YOĞUN PROTESTO

Galatasaray taraftarları sarı kırmızılı takımda kaldığı yıllar boyunca hiçbir fayda sağlamayan eski futbolcuları Tarık Çamdal’ı uzun süre protesto ederek o günleri unutmadıklarını gösterdi.

YENİ SEVGİLİ TAYLAN

Üçüncü bölgede son derece etkiliydi ve tüm mücadelelerde ayakta kaldı. Attığı golle ve kazandırdığı penaltıyla bir kez daha forma için güçlü bir aday olduğunu gösterdi.





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