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GeriFutbol Galatasaray - Antalyaspor maçında Nihat Özdemir ve Tarık Çamdal'a protesto
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Haber Giriş: 28.12.2019 - 21:40,Son Güncelleme:/

Galatasaray - Antalyaspor maçında Nihat Özdemir ve Tarık Çamdal'a protesto

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Galatasaray - Antalyaspor maçında Nihat Özdemir ve Tarık Çamdal'a protesto

Galatasaray taraftarları, Antalyaspor maçında TFF Başkanı Nihat Özdemir ve Antalyaspor forması giyen eski futbolcuları Tarık Çamdal'ı protesto etti.

Antalyasporlu futbolcu Tarık Çamdal, ayrıldıktan sonra eski takımı Galatasaray'a karşı ilk kez forma giydi.

Sarı-kırmızılı taraftarlar, top ayağına her geldiğinde Tarık Çamdal'ı ıslıklarla protesto etti.

Sarı-kırmızılı takıma 2014'te Eskişehirspor'dan transfer edilen ve 4,5 sezonda hem maliyeti hem de performansıyla çok tartışılan Tarık, geçen sezonun devre arasında takımdan ayrılmıştı.

28 yaşındaki savunma oyuncusu, son olarak 26 Aralık 2017'de Galatasaray'ın Türkiye Kupası'ndaki Bucaspor maçında forma giydiği Türk Telekom Stadı'na 733 gün sonra bu kez rakip takım formasıyla çıktı.

Öte yandan Galatasaray taraftarları, maçın ikinci yarısında TFF Başkanı Nihat Özdemir aleyhine protestolarda bulundu. Sarı kırmızılı taraftarlar uzun süre bu protestoları sürdürdü.

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Galatasaray - Antalyaspor maçında Nihat Özdemir ve Tarık Çamdala protesto


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