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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Spor Arena
11.03.2019 - 12:00, Son Güncelleme:

Galatasaray Antalyaspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? 46. karşılaşma

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Galatasaray Antalyaspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? 46. karşılaşma

Galatasaray Antalyaspor maçı ile Spor Toto Süper Lig'in 25. Hafta kapanacak. Lider Başakşehir'in 11 puan gerisinde hareket eden Galatasaray, Antalyaspor karşısında önemli bir mücadele verecek. Peki, şu ana kadar her iki takımın kariyerindeki 56. karşılaşma niteliği taşıyacak olan Galatasaray Antalyaspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanada canlı izlenebilecek? İşte, karşılaşma hakkında bazı bilgiler

Spor Toto Süper Lig'in 25.Haftasında şampiyonluk yolunda büyük önem arz eden Galatasaray Antalyaspor karşılaşması, futbolseverler tarafından yakından takip edilecek. Bugün Süper Lig'de 46. kez karşılaşacak olan ekipler, üç puan için en iyi 11'leri ile sahaya çıkacak. Peki, Galatasaray Antalyaspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, o karşılaşma hakkında bazı bilgiler 

GALATASARAY ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Spor Toto Süper Lig'in 25. Hafta kapanış mücadelesinde Galatasaray, Türk Telekom Stadyumu'nda Antalyaspor'u ağırlayacak. 11 Mart Pazartesi günü saat 20.00'da başlayacak olan mücadele Bein Sports 1 kanalından canlı izlenebilecek. Arda Kardeşler'in yöneteceği karşılaşmanın yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Kemal Yılmaz üstlenecek. 

Galatasaray ile Antalyaspor, Süper Lig'de yarın 46. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında geride kalan maçlarda sarı-kırmızılılar 27, kırmızı-beyazlılar 7 galibiyet aldı, taraflar 11 müsabakada ise eşitliği bozamadı.

Galatasaray'ın 85 golüne, rekabetteki son 5 maçı kazanamayan Akdeniz ekibi 44 golle karşılık verdi.

Sezonun ilk yarısında Antalya'da yapılan maçı Galatasaray 1-0 kazandı.

Zıt kültürlerin çarpışması!Futbol yorumcusu Uğur Meleke Galatasaray-Antalyaspor maçı öncesi değerlendirmelerde bulundu.
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İSTANBUL'DAKİ MAÇLAR

İki takımın İstanbul'da yaptığı 22 maçta, Galatasaray'ın rakibine galibiyet sayısında 13-4 üstünlüğü bulunuyor, taraflar 5 maçta da berabere kaldı.

Galatasaray'ın İstanbul'daki 42 golüne, Antalya ekibi 23 golle karşılık verdi.

Geçen sezon İstanbul'daki maçta Galatasaray 3-0 galip geldi.

Galatasaray, deplasmanda genelde başarılı sonuçlar aldığı Antalyaspor'a, sahasında ise 1984-1985'te 2-1, 1994-1995'te 3-0, 1995-1996 ve 2009-2010 sezonlarında 2-1'lik skorlarla mağlup oldu. Antalyaspor, rakibi karşısındaki toplam 7 galibiyetinden 4'ünü deplasmanda elde etti.

Taraflar arasında İstanbul'da yapılan son 10 lig maçının 4'ünü Galatasaray, birini Antalyaspor kazandı, 5 müsabaka da berabere bitti.

İLK MAÇ GALATASARAY'IN

Süper Lig'de 24 maçta 13 galibiyet 7 beraberlik alan sarı-kırmızılı ekip, 4 kez de mağlup oldu. 46 puanı bulunan Galatasaray, 1 maç eksiğiyle lider Medipol Başakşehir'in 11 puan gerisinde 2. sırada yer alıyor.

Antalyaspor ise 9 galibiyet, 5 beraberlik ve 10 yenilgiyle 32 puan topladı.

Sezonun ilk yarısında iki takım arasında Antalya'da oynanan maçı sarı-kırmızılı ekip 1-0 kazanmıştı.

LİNNES KART SINIRINDA

Galatasaraylı futbolcu Martin Linnes, Antalyaspor müsabakası öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Norveçli sağ bek, yarınki karşılaşmada sarı kart görmesi durumunda 26. haftada deplasmanda Bursaspor ile yapılacak maçta forma giyemeyecek.

Sarı-kırmızılı ekipte, arka çapraz bağında esneme tespit edilen Japon sol bek Yuto Nagatomo'nun Antalyaspor'a karşı oynaması beklenmiyor.

LİGDE 10 MAÇLIK YENİLMEZLİK SERİSİ

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de 10 maçtır kaybetmiyor.

Sarı-kırmızılı takım, ligin 14. haftasında Beşiktaş'a 1-0 yenildikten sonra çıktığı müsabakalarda 6 galibiyet ve 4 beraberlik aldı.

SAHASINDA MAĞLUBİYETİ UNUTTU

Süper Lig'de iç sahada mevcut en uzun yenilmezlik serisinin sahibi olan Galatasaray, Türk Telekom Stadı'nda oynadığı son 31 maçta mağlup olmadı.

Ligde iç sahadaki son yenilgisini 2016-2017 sezonunun 30. haftasındaki Kasımpaşa mücadelesinde yaşayan sarı-kırmızılı takım, sonrasında Türk Telekom Stadı'nda mağlubiyet yüzü görmedi.

Galatasaray, evindeki son 31 lig maçının 26'sını kazanıp 5'inde berabere kaldı.

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