Galatasaray ile Antalyaspor, Süper Lig'de bu akşam 47. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında geride kalan maçlarda sarı-kırmızılılar 28, kırmızı-beyazlılar 7 galibiyet aldı, taraflar 11 müsabakada ise eşitliği bozamadı. Galatasaray'ın 90 golüne, rekabetteki son 6 maçı kazanamayan Akdeniz ekibi 44 golle karşılık verdi. Geçen sezonki maçları Galatasaray, deplasmanda 1-0, evinde de 5-0'lık skorlarla kazandı.

Galatasaray Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda?

Galatasaray Antalyaspor maçı bu akşam saat 20:00'da başlayacak. Mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.



İstanbul'daki maçlar



İki takımın İstanbul'da yaptığı 23 maçta, Galatasaray'ın rakibine galibiyet sayısında 14-4 üstünlüğü bulunuyor, taraflar 5 müsabakada da berabere kaldı. Galatasaray'ın İstanbul'daki 47 golüne, Antalya ekibi 23 golle karşılık verdi. Bu arada taraflar arasında İstanbul'da yapılan son 11 lig maçının 5'ini Galatasaray, birini Antalyaspor kazandı, 5 müsabaka da berabere bitti. Öte yandan Antalyaspor, rakibi karşısındaki toplam 7 galibiyetinden 4'ünü deplasmanda elde etti.

İstatistikler

Antalyaspor ile oynadığı son altı Süper Lig maçının beşini kazanan Galatasaray, Nisan 2016'dan bu yana rakibine mağlup olmuyor. Galatasaray deplasmanında çıktığı son 17 Süper Lig maçında da gol yiyen Antalyaspor, bu süreçte rakibini sadece Mayıs 2010'da mağlup edebildi. Evinde oynadığı son üç Süper Lig maçında beş puan kaybeden Galatasaray, daha önceki 14 iç saha karşılaşmasında sadece dört puan bırakmıştı.

Deplasmanda çıktığı son üç maçta rakip fileleri havalandıramayan Antalyaspor, Süper Lig'de daha uzun bir seriyi en son Kasım 2011-Ocak 2012 arasında yaşamıştı.

Bu sezon Süper Lig'de girdiği net gol pozisyonlarını gole çevirme yüzdesi en düşük takım Galatasaray. Bu sezon Süper Lig'de gollerinin en büyük bölümünü duran top organizasyonlarından bulan takım Antalyaspor.

Süper Lig'de attığı son dört golün üçünü kafayla kaydeden Antalyaspor, daha önceki 25 golünün üçünü bu şekilde bulmuştu. Sofiane Feghouli, Antalyaspor'a karşı forma giydiği son üç Süper Lig maçında dört gole katkıda sağladı. Bu sezon Süper Lig'de Younes Belhanda ve Serdar Özkan'dan daha fazla penaltı golü atan tek oyuncu Adis Jahovic. Fatih Terim, teknik direktörlük kariyerinde Antalyaspor ile karşılaştığı 16 Süper Lig maçında rakibine mağlup olmadı.