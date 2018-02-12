Galatasaray Antalyaspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Galatasaray, Süper Lig’de bu hafta oynayacağı Antalyaspor ile 44. kez karşı karşıya gelecek. Geride kalan maçlarda sarı-kırmızılıların 25’e 7 galibiyet üstünlüğü bulunuyor. Ligde geride kalan 20 haftada sarı-kırmızılılar 41 puanla ikinci sırada bulunurken, kırmızı-beyazlılar ise 21 puanla 15. sırada yer alıyor. Peki Galatasaray Antalyaspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Spor Toto Süper Lig’in 21. haftasında Galatasaray, bu akşam saat 20.00’de sahasında Antalyaspor ile karşılaşacak. Galatasaray ile Antalyaspor, Süper Lig’de bugüne kadar 43 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar, 25 kez sahadan galip ayrılırken, 7 kez kırmızı-beyazlılar rakibini mağlup etti. 11 müsabakada ise kazanan çıkmadı. İki takım arasında ligin ilk yarısında Antalya’da oynanan karşılaşma 1-1 berabere bitti.
Galatasaray Antalyaspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Galatasaray Antalyaspor maçı bu akşam saat 20:00'da başlayacak. Mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.
Galatasaray, evinde 16 maçtır yenilmiyor
Galatasaray’ın Türk Telekom Stadyumu’nda bileği bükülmüyor. Sarı-kırmızılılar, evinde oynadığı son 16 müsabakada yenilgi yüzü görmedi. Aslan, geride kalan 16 maçta 14 kez sahadan galip ayrılırken, 2 kez berabere kaldı. Sarı-kırmızılılar, son yenilgisini geçtiğimiz sezonun 30. haftasında Kasımpaşa’ya karşı 3-1’lik skorla aldı.
Muslera’nın yokluğunda Carrasco
Galatasaray’da Sivasspor maçında sarı kart görerek cezalı duruma düşen Fernando Muslera, Antalyaspor karşısında forma giyemeyecek. Muslera’nın yokluğunda Teknik Direktör Fatih Terim’in Fransız file bekçisi Cedric Carrasso’ya görev vermesi bekleniyor.
Mariano ve Feghouli sınırında
Galatasaray'da Antalyaspor maçı öncesinde Mariano ve Sofiane Feghouli, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. İki futbolcu, Antalya’ya karşı sarı kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek ve gelecek deplasmanda oynanacak Kasımpaşa maçında takımını yalnız bırakacak.
Düdük Barış Şimşek’te
İki takım arasındaki mücadeleyi Barış Şimşek yönetecek. Şimşek’in yardımcılıklarını Mehmet Kısal ve ve Mehmet Metin yapacak. Mücadelede dördüncü hakem olarak Özgüç Türkalp görev alacak. Barış Şimşek, Galatasaray’ın bugüne kadar 22 karşılaşmasında düdük çaldı. Sarı-kırmızılılar, söz konusu müsabakalarda 13 kez galibiyet alırken, 3 kez rakiplerine mağlup oldu. 6 maçta ise kazanan çıkmadı.
Galatasaray ve Antalyaspor arasındaki istatistikler
İki takım Süper Lig'de 43 kez karşı karşıya geldi. Galatasaray bu maçların 25'inden galibiyetle ayrılırken, sadece yedi maç kaybetti. Galatasaray, Antalyaspor ile oynadığı son 11 lig maçının sadece birini kaybetti.
Galatasaray, Antalyaspor ile evinde oynadığı son 15 maçın sadece birini kaybetti ve bu maçların tamamında gol attı. Antalyaspor, Galatasaray deplasmanında en son Mart 1995'te kalesini gole kapatabilmişti.Galatasaray evinde 12 maçtır yenilmiyor. Fatih Terim, Süper Lig'de iç sahada oynadığı son dokuz maçta yenilmedi. Bu seride Galatasaray'dan puan almayı başaran tek takım Samet Aybaba yönetimindeki Antalyaspor'du.
Fatih Terim, Galatasaray'ın başında Süper Lig'de iç sahada oynadığı 139 maçın sadece 13'ünü kaybetti. Antalyaspor bu sezon Süper Lig'de henüz deplasman galibiyetiyle tanışamadı. Akdeniz ekibi bu sezon dış sahada ligin en az puan toplayan dördüncü takımı. Galatasaray ise bu sezon evinde en fazla puan toplayan ekip. Bu maçta, bu sezon ligde deplasmanlarda en az gol atan takım ile iç sahada en fazla gol atan ekip karşı karşıya gelecek.
Galatasaray bu sezon ligde en fazla gol atan ve rakip ceza sahalarında topla en fazla buluşan takım. Antalyaspor bu sezon ligde sadece bir maçta kalesini gole kapatabildi ve bu alanda ligin en kötü takımı. Galatasaray ise altı maçta gol yemedi ve Yeni Malatyaspor'un ardından bunu en fazla başaran dört takımdan biri. Galatasaray bu sezon ligde en fazla kafa golü yiyen takım. Antalyaspor ise Alanyaspor'un ardından ligin en az kafa golü atan ikinci takımı. Galatasaray aynı zamanda bu sezon duran toplardan en fazla gol yiyen takım konumunda. Ancak Antalyaspor, ligin duran toplardan en az gol atan üç takımından biri. Galatasaray'ın ligde attığı son altı golün dördünde Eren Derdiyok'un direkt katkısı var. Derdiyok, Galatasaray formasıyla Antalyaspor ile karşılaştığı iki lig maçında iki gol attı. Antalyaspor'un ligde attığı son sekiz golün beşinde Deniz Kadah'ın direkt katkısı var. Deniz Kadah, Antalyaspor formasıyla Galatasaray'a iki maçta iki gol attı. Bafetimbi Gomis, bu sezon ligde rakip ceza sahalarında topla en fazla buluşan ve en fazla isabetli şut çeken isim. Bu sezon ligde en fazla top kapan oyuncu Antalyaspor'dan Charles. Bu sezon Süper Lig'de en az 15 maça çıkan savunmacılar arasında en yüksek pas yüzdesine sahip iki oyuncu Jason Denayer ve Serdar Aziz.
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