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Galatasaray Antalya kampında hazırlıklarını sürdürüyor!

 Galatasaray Futbol Takımı, Süper Lig'de ikinci yarının hazırlıklarına devam etti. 

Hürriyet Haber
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Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Belek Turizm Merkezi'nde kamp yapan sarı-kırmızılı ekip, teknik direktör Fatih Terim yönetiminde çalıştı. 

Isınma hareketleri ve koşuyla başlayan antrenman, dayanıklılık ve koordinasyon çalışmasıyla devam etti. İdman, top kapma ve pas çalışmasının ardından soğuma hareketleriyle tamamlandı. 

Sakatlığı bulunan Fernando Reges salonda çalışırken, antrenmanın bir bölümüne katılan Mariano Filho daha sonra takımdan ayrı koştu. 
Galatasaray, ikinci yarı hazırlıklarına akşam yapacağı antrenmanla devam edecek. 

FutbolSüper LigAntalya kampı

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