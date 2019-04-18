Galatasaray, Antakya'da avantajı kaptı!
Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final ilk maçında Galatasaray, deplasmanda Hatay Büyükşehir Belediyespor'u 63-62 mağlup ederek seride 1-0 öne geçti.
Salon: Antakya
Hakemler: Zafer Yılmaz, Tahsin Kuzu, Egemen Ercan
Hatay Büyükşehir Belediyespor: Ayşegül Günay 4, İlsu Darıcıoğlu 5, Snytsina 2, Cansu Köksal 9, Williams 23, Hülya Çoklar, Harris 8, Gizem Başaran, Merve Aydın 4, Gajic 7
Galatasaray: Eda Şahin 9, Şerife Alperi Onar, İrem Naz Topuz, Sinem Ataş 7, Işıl Alben 13, Farhiya Abdi 2, İnci Güçlü 5, Grigalauskyte 3, Macaulay 14, Jefferson 10
1. Periyot: 11-7
Devre: 26-30
3. Periyot: 41-52
İki galibiyete ulaşacak takımın yarı finale çıkacağı seride ikinci karşılaşma, 20 Nisan Cumartesi günü İstanbul'da oynanacak.
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