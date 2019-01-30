Galatasaray, Anderlecht'in Yunus Akgün teklifini kabul etti
Transferde hareketli saatler yaşanırken Galatasaray, Anderlecht'in Yunus Akgün için yaptığı teklifi kabul etti...
Spor Arena / Ali Naci Küçük
Galatasaray'da ara transfer hareketliliği bitmiyor... Sarı kırmızılıların genç yıldızı Yunus Akgün için Anderlecht devreye girmişti...
İlk olarak Hürriyet Spor Arena'nın duyurduğu hamleyle ilgili detaylar da netleşti. Belçika ekibi, 3.5 milyon euro bonservis ve bir sonraki satıştan yüzde 30 pay teklifinde bulundu. Galatasaray da Anderlecht'in teklifini kabul etti.
Resmi açıklamanın transfer dönemi kapanmadan yapılması bekleniyor.
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