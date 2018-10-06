Galatasaray Anadolu Efes basket maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Galatasaray Anadolu Efes basket maçı için geri sayım başladı. Tahincioğlu Basketbol Ligi'nin iki önemli takımınının karşı karşıya geleceği Galatasaray Anadolu Efes basket maçı, ekran başından canlı takip edilebilecek. Peki, Galatasaray karşısında son 10 karşılaşmada 8 galibiyet alan Anadolu Efes'i bu karşılaşmada neler bekleyecek? İşte, karşılaşma hakkında bazı bilgiler
Galatasaray Anadolu Efes basket maçı, basketbolseverlerin yakından takip edeceği karşılaşma olacak. Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak olan karşılaşma ekran başından canlı izlenebilecek. Peki, Galatasaray Anadolu Efes maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, karşılaşma hakkında bazı bilgiler
GALATASARAY ANADOLU EFES BASKETBOL MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
Tahincioğlu Basketbol Ligi'nin ilk hafta mücadelesi kapsamında Galatasaray, Sinan Erdem Spor Salonu'nda Anadolu Efes'i ağırlayacak. 7 Ekim saat 15.15'te oynanacak olan mücadele Tivibuspor ekranlarından canlı yayınlanacak.
ANADOLU EFES ÖNDE
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 2018-2019 sezonunun ilk haftasında yarın Galatasaray ile Anadolu Efes karşılaşacak.
Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 15.15'te başlayacak.
Sezona kadrosunda önemli bir revizyona giderek başlayan ve takımın başına Ertuğrul Erdoğan'ı getiren Galatasaray, tek resmi maçını ULEB Avrupa Kupası'nda oynadı.
Sarı-kırmızılılar, Andorra temsilcisi MoraBanc Andorra'yı 84-73 yenerek Avrupa'ya iyi bir başlangıç yaptı.
Ergin Ataman yönetimindeki Anadolu Efes ise Fenerbahçe'yi 65-62 yenerek sezona 34. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı kazanarak girdi.
İki takım arasında geçen sezon oynanan 2 karşılaşmayı da Anadolu Efes kazandı.
BASKETBOLDA HAFTANIN PROGRAMI
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 2018-2019 sezonu, 1. hafta karşılaşmalarıyla başlayacak.
Türkiye Basketbol Federasyonundan (TBF) yapılan açıklamaya göre, ligde haftanın maç programı şu şekilde:
Bugün:
13.00 Darüşşafaka Tekfen-Gaziantep Basketbol (Volkswagen Arena)
15.15 Pınar Karşıyaka-TOFAŞ (Karşıyaka Mustafa Kemal Atatürk)
17.30 Fenerbahçe-Beşiktaş Sompo Japan (Ülker Spor ve Etkinlik)
7 Ekim Pazar:
13.00 Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediyespor-Türk Telekom (Sakarya)
15.15 Galatasaray-Anadolu Efes (Sinan Erdem)
17.30 Banvit-Arel Üniversitesi Büyükçekmece (Banvit Kara Ali Acar)
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