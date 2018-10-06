Galatasaray Anadolu Efes basket maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Spor Arena
06.10.2018 - 14:35, Son Güncelleme:

Galatasaray Anadolu Efes basket maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

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Galatasaray Anadolu Efes basket maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Galatasaray Anadolu Efes basket maçı için geri sayım başladı. Tahincioğlu Basketbol Ligi'nin iki önemli takımınının karşı karşıya geleceği Galatasaray Anadolu Efes basket maçı, ekran başından canlı takip edilebilecek. Peki, Galatasaray karşısında son 10 karşılaşmada 8 galibiyet alan Anadolu Efes'i bu karşılaşmada neler bekleyecek? İşte, karşılaşma hakkında bazı bilgiler

Galatasaray Anadolu Efes basket maçı, basketbolseverlerin yakından takip edeceği karşılaşma olacak. Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak olan karşılaşma ekran başından canlı izlenebilecek. Peki, Galatasaray Anadolu Efes maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, karşılaşma hakkında bazı bilgiler

GALATASARAY ANADOLU EFES BASKETBOL MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Tahincioğlu Basketbol Ligi'nin ilk hafta mücadelesi kapsamında Galatasaray, Sinan Erdem Spor Salonu'nda Anadolu Efes'i ağırlayacak. 7 Ekim saat 15.15'te oynanacak olan mücadele Tivibuspor ekranlarından canlı yayınlanacak.

ANADOLU EFES ÖNDE

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 2018-2019 sezonunun ilk haftasında yarın Galatasaray ile Anadolu Efes karşılaşacak.
Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 15.15'te başlayacak.

Sezona kadrosunda önemli bir revizyona giderek başlayan ve takımın başına Ertuğrul Erdoğan'ı getiren Galatasaray, tek resmi maçını ULEB Avrupa Kupası'nda oynadı.

Sarı-kırmızılılar, Andorra temsilcisi MoraBanc Andorra'yı 84-73 yenerek Avrupa'ya iyi bir başlangıç yaptı.

Ergin Ataman yönetimindeki Anadolu Efes ise Fenerbahçe'yi 65-62 yenerek sezona 34. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı kazanarak girdi.

İki takım arasında geçen sezon oynanan 2 karşılaşmayı da Anadolu Efes kazandı.

BASKETBOLDA HAFTANIN PROGRAMI

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 2018-2019 sezonu, 1. hafta karşılaşmalarıyla başlayacak.

Türkiye Basketbol Federasyonundan (TBF) yapılan açıklamaya göre, ligde haftanın maç programı şu şekilde:

Bugün:
13.00 Darüşşafaka Tekfen-Gaziantep Basketbol (Volkswagen Arena)
15.15 Pınar Karşıyaka-TOFAŞ (Karşıyaka Mustafa Kemal Atatürk)
17.30 Fenerbahçe-Beşiktaş Sompo Japan (Ülker Spor ve Etkinlik)

7 Ekim Pazar:
13.00 Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediyespor-Türk Telekom (Sakarya)
15.15 Galatasaray-Anadolu Efes (Sinan Erdem)
17.30 Banvit-Arel Üniversitesi Büyükçekmece (Banvit Kara Ali Acar)

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