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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
05.08.2019 - 15:05, Son Güncelleme:

Galatasaray Altınyıldız Classics ile sözleşmesini 1 yıl uzattı

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Galatasaray Altınyıldız Classics ile sözleşmesini 1 yıl uzattı

Galatasaray Spor Kulübü ile Altınyıldız Classics, resmi giyim sponsorluk anlaşmasını bir yıl daha uzattı

Konuyla ilgili Galatasaray resmi sitesinden yapılan açıklama şöyle;

Galatasaray Spor Kulübü ile erkek giyim sektörünün öncü markası Altınyıldız Classics, resmi giyim sponsorluk anlaşmasını bir yıl daha uzattı. Galatasaray ve Altınyıldız Classics tarafından imzalanan sözleşme ile erkek giyiminin köklü markası, bu yıl da Galatasaray’a sponsor olarak Türk futboluna desteğini sürdürecek.

Akhisarspor’da Galatasaray mesaisi
Akhisarspor’da Galatasaray mesaisi

İlk yılından bu yana, ilk günkü heyecanla Türk sporuna çeşitli alanlarda destek veren Altınyıldız Classics; öncü, yenilikçi ve uluslararası kimliğiyle ilklerin ve enlerin kulübü olan Galatasaray Futbol Takımı başta olmak üzere, Galatasaray Basketbol ve Galatasaray Voleybol takımlarının da sponsorluğunu üstleniyor. Ayrıca Galatasaray Tekerlekli Basketbol takımına da yine sponsorluk kapsamında destek veren Altınyıldız Classics, bu yıl da Galatasaray takım oyuncuları ve teknik heyeti için sezon boyunca yurt içi ve dışı seyahatlerinin yanı sıra günlük hayatlarında kullanmaları için özel dikim takım elbise ve smart casual kombinler hazırladı.

Anlaşma kapsamında ayrıca GS Store'da Altınyıldız Classics imzalı Galatasaray Lisanslı ürünler satışa sunulacak ve Galatasaray Futbol Takımı oyuncuları ile özel moda çekimi gerçekleştirilecek.

 

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