Galatasaray Altınyıldız Classics ile sözleşmesini 1 yıl uzattı
Galatasaray Spor Kulübü ile Altınyıldız Classics, resmi giyim sponsorluk anlaşmasını bir yıl daha uzattı
Konuyla ilgili Galatasaray resmi sitesinden yapılan açıklama şöyle;
Galatasaray Spor Kulübü ile erkek giyim sektörünün öncü markası Altınyıldız Classics, resmi giyim sponsorluk anlaşmasını bir yıl daha uzattı. Galatasaray ve Altınyıldız Classics tarafından imzalanan sözleşme ile erkek giyiminin köklü markası, bu yıl da Galatasaray’a sponsor olarak Türk futboluna desteğini sürdürecek.
İlk yılından bu yana, ilk günkü heyecanla Türk sporuna çeşitli alanlarda destek veren Altınyıldız Classics; öncü, yenilikçi ve uluslararası kimliğiyle ilklerin ve enlerin kulübü olan Galatasaray Futbol Takımı başta olmak üzere, Galatasaray Basketbol ve Galatasaray Voleybol takımlarının da sponsorluğunu üstleniyor. Ayrıca Galatasaray Tekerlekli Basketbol takımına da yine sponsorluk kapsamında destek veren Altınyıldız Classics, bu yıl da Galatasaray takım oyuncuları ve teknik heyeti için sezon boyunca yurt içi ve dışı seyahatlerinin yanı sıra günlük hayatlarında kullanmaları için özel dikim takım elbise ve smart casual kombinler hazırladı.
Anlaşma kapsamında ayrıca GS Store'da Altınyıldız Classics imzalı Galatasaray Lisanslı ürünler satışa sunulacak ve Galatasaray Futbol Takımı oyuncuları ile özel moda çekimi gerçekleştirilecek.
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