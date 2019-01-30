Galatasaray, Alanyaspor hazırlıklarına başladı
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında 2 Şubat Cumartesi günü deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda 1-0'ın rövanşında Boluspor'u 4-1 yenerek çeyrek finale yükselen sarı-kırmızılı takım, gözünü lige çevirdi.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetimindeki idmanda 21 yaş altı takımına karşı 11'e 11 taktik çalışma gerçekleştirildiği belirtildi.
Boluspor mücadelesinde 90 dakika sahada kalan futbolcuların yenilenme çalışması yaptığı kaydedildi.
Galatasaray, yarın yapacağı idmanla Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasının hazırlıklarına devam edecek.
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