Galatasaray, Alan Carvalho için teklif yükseltti
Sarı kırmızılılar, Çin kulübüne 3.5 milyon Euro, Alan Carvalho’ya ise bonuslar dahil 4.5 milyon Euro teklif etti ve beklemeye geçti.
Süper Lig’de ara transferin bitimine 5 gün kalmasına karşın halen golcü takviyesi yapamayan Galatasaray Yönetimi’nden Alan Carvalho için yeni bir hamle geldi. Brezilyalı futbolcunun transferinde yeniden olumlu gelişmeler yaşanmaya başladı. Galatasaray Kulübü’nün, transfer görüşmelerini sürdürdüğü ve transferi olumlu sonuçlandırmak için de Çin ekibi ve Brezilyalı oyuncuya yapılan teklifte artışa gittiği öğrenildi.
GÖRÜŞMELER OLUMLU GİDİYOR
Galatasaray’ın Çin ekibi Guanghzou Evergrande Kulübü’ne yaptığı teklifi yükselterek 3.5 milyon Euro, Alan Carvalho’ya ise tüm bonuslar dahil 4.5 milyon Euro’luk teklif yaptığı belirtildi. Sarı kırmızılılar, Guanghzou Evergrande Kulübü’nü ikna etmeye çalışırken, görüşmelerin yeniden olumlu seyrettiği ve yönetimin 29 Ocak Salı günü Türk Telekom Stadyumu’nda Boluspor ile oynanacak Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanş maçına kadar Brezilyalı’nın transferini açıklamayı hedeflediği bildirildi.
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