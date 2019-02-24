Galatasaray - Akhisarspor U21 maçı iptal edildi
İstanbul'da yaşanan yoğun kar yağışı statları ve tesisleri etkiledi. Yoğun yağıştan ötürü Galatasaray ve Akhisarspor arasında oynanacak olan 21 yaş altı takımlarının maçı ileri bir tarihe ertelendi.
Galatasaray U21 takımı ile Akhisarspor arasında Florya Metin Oktay Tesislerinde bugün saat 12:00'de oynanması gereken karşılaşma hava şartları nedeniyle iptal edildi.
Yoğun kar yağışı, zeminin elverişsizliği nedeniyle karşılaşma oynanamayacak.
İstanbul'daki yoğun yağış sebebiyle dün oynanması planlanan Medipol Başakşehir - Bursaspor mücadelesi ertelenmişti.
Günün en popüler iddaa tercihlerini incelemek için buraya tıklayın!
Yorumları Göster
Yorumları Gizle