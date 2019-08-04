Galatasaray Akhisarspor Süper Kupa maçı ne zaman saat kaçta? Biletler satışa çıktı
Galatasaray Akhisarspor maçı ile Süper Kupa sahibini bulacak. Ankara'da oynanacak olan karşılaşmada bilet fiyatları 50 ve 100 lira arasında değişiklik gösterecek. Peki, Galatasaray Akhisarspor Süper Kupa maçı ne zaman saat kaçta oynanacak? İşte, karşılaşma öncesinde bazı bilgiler
Galatasaray Akhisarspor Süper Kupa maçı için geri sayım başladı. Bu yıl Ankara Eryaman Stadyumu'nda oynanacak olan karşılaşma öncesi biletler satışa çıktı. Peki, Galatasaray Akhisarspor Süper Kupa maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, karşılaşma hakkında bazı bilgiler
GALATASARAY AKHİSARSPOR SÜPER KUPA MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
TFF Süper Kupa final mücadelesinde Galatasaray Akhisarspor ile karşılaşacak. 7 Ağustos Çarşamba günü saat 20.45'te oynanacak olan karşılaşma ATV ekranlarından canlı olarak izlenebilecek.
Süper Lig şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası finalisti Akhisarspor arasında oynanacak TFF Süper Kupa maçının biletleri satışa sunuldu.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Ankara Eryaman Stadı'nda 7 Ağustos Çarşamba günü saat 20.45'te başlayacak maçın biletlerinin satışına, Türk Telekom Stadı, Spor Toto Akhisar Stadı ve Ankara Eryaman Stadı gişeleri ile "www.passo.com.tr" internet sitesi üzerinden başlandı.
Ankara Eryaman Stadı'nda, Akhisarspor taraftarları kapalı ve kuzey, Galatasaray taraftarları ise maraton ve güney tribünlerinde yer alacak.
Karşılaşmanın bilet fiyatları kuzey ve güney tribünleri için 50 lira, kapalı ve maraton tribünleri için ise 100 lira olarak belirlendi.
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