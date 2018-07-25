Galatasaray Akhisarspor Süper Kupa maçı biletleri yayımladı! Bilet fiyatları ne kadar?
Galatasaray ile Akhisarspor arasında oynanacak Süper Kupa maçının bilet fiyatları ilan edildi. Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanacak olan karşılaşmada, Türkiye Kupası ve Süper Lig şampiyonları mücadele edecek. Peki, Galatasaray Akhisarspor Süper Kupa maç biletleri nereden alınabilecek? İşte, Galatasaray Akhisarspor TFF Süper Kupa bilet fiyatları ve detaylı bilgiler
Galatasaray Akhisarspor maçı ile TFF Süper Kupa heyecanı başlıyor. Passolig internet sitesi, Akhisar ve Konya gişelerinden satın alınabilinecek olan biletler, 40 ila 80 lira arasında değişiklik gösteriyor. Peki, Galatasaray Akhisarspor TFF Süper Kupa maçının biletleri nereden satın alınabilecek? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler
GALATASARAY AKHİSARSPOR MAÇI BİLET FİYATLARI NE KADAR?
Galatasaray ve Akhisarspor arasında oynanacak olan TFF Süper Kupa karşılaşması, 5 Ağustos Pazar günü Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanacak. Karşılaşmada Akhisarspor ve Galatasaray'ın bilet fiyatları 40-80 arası değişecek.
Karşılaşma biletlerinin satışı sadece Passolig Kart sahiplerine yapılacak. Kağıt bilet satışı yapılmayacak.
Konya Valiliğinin ve emniyet güçlerinin aldığı karar ile Galatasaray tarafına sadece Galatasaray Logolu Passolig Kart sahipleri, Akhisar tarafına ise sadece Akhisar Logolu Passolig Kart sahipleri bilet alabileceklerdir. Hem Galatasaray hem de Akhisar kartına sahip olanlar bir kartını iptal ettirmedikleri sürece bilet alımı yapamayacaklar. Transfer Kısıtı: Bilet kısıtı ile ilgili kararlar geçerlidir.
Kişi başı 5 adet bilet satın alma sınırı var.
TFF Süper Kupa 2018'i stadyumda seyretmek isteyen engelli futbolseverler için bilet dağıtımı Konya Valiliği tarafından yapılacak.
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