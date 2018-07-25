Galatasaray Akhisarspor Süper Kupa maçı biletleri yayımladı! Bilet fiyatları ne kadar?

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Spor Arena
25.07.2018 - 11:54, Son Güncelleme:

Galatasaray Akhisarspor Süper Kupa maçı biletleri yayımladı! Bilet fiyatları ne kadar?

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Galatasaray Akhisarspor Süper Kupa maçı biletleri yayımladı! Bilet fiyatları ne kadar?

Galatasaray ile Akhisarspor arasında oynanacak Süper Kupa maçının bilet fiyatları ilan edildi. Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanacak olan karşılaşmada, Türkiye Kupası ve Süper Lig şampiyonları mücadele edecek. Peki, Galatasaray Akhisarspor Süper Kupa maç biletleri nereden alınabilecek? İşte, Galatasaray Akhisarspor TFF Süper Kupa bilet fiyatları ve detaylı bilgiler

Galatasaray Akhisarspor maçı ile TFF Süper Kupa heyecanı başlıyor. Passolig internet sitesi, Akhisar ve Konya gişelerinden satın alınabilinecek olan biletler, 40 ila 80 lira arasında değişiklik gösteriyor. Peki, Galatasaray Akhisarspor TFF Süper Kupa maçının biletleri nereden satın alınabilecek? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler

GALATASARAY AKHİSARSPOR MAÇI BİLET FİYATLARI NE KADAR?

Galatasaray ve Akhisarspor arasında oynanacak olan TFF Süper Kupa karşılaşması, 5 Ağustos Pazar günü Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanacak. Karşılaşmada Akhisarspor ve Galatasaray'ın bilet fiyatları 40-80 arası değişecek.

Karşılaşma biletlerinin satışı sadece Passolig Kart sahiplerine yapılacak. Kağıt bilet satışı yapılmayacak.

Konya Valiliğinin ve emniyet güçlerinin aldığı karar ile Galatasaray tarafına sadece Galatasaray Logolu Passolig Kart sahipleri, Akhisar tarafına ise sadece Akhisar Logolu Passolig Kart sahipleri bilet alabileceklerdir. Hem Galatasaray hem de Akhisar kartına sahip olanlar bir kartını iptal ettirmedikleri sürece bilet alımı yapamayacaklar. Transfer Kısıtı: Bilet kısıtı ile ilgili kararlar geçerlidir.

Kişi başı 5 adet bilet satın alma sınırı var.

TFF Süper Kupa 2018'i stadyumda seyretmek isteyen engelli futbolseverler için bilet dağıtımı Konya Valiliği tarafından yapılacak.

SÜPER KUPA BİLETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

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