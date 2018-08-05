Galatasaray Akhisarspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda? Süper Kupa'da final heyecanı
Süper Kupa'nın aylardır heyecanla beklenen finalinde Galatasaray ve Akhisarspor karşılaşacak. Bu yıl 12. kez düzenlenen Süper Kupa'yı kazanarak müzesine götürmek isteyen iki takımın bu krtitik mücadelesine Konya ev sahipliği yapacak. Maç öncesi ilk 11'ler de açıklandı.. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından düzenlenen organizasyon öncesi araştırmalar da yoğunlaştı. Peki, Galatasaray Akhisarspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
Geçen sezon Spor Toto Süper Lig'i şampiyon tamamlayan Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan Akhisarspor, Süper Kupa'nın finalinde karşı karşıya gelecek. Bu turnuvada ilk kez birbirlerine rakip olacak iki ekip de bu prestijli kupayı taraftarına hediye etmek adına sahaya çıkacak. İşte, kritik müsabakaya sayılı dakikalar kala maça dair merak edilen tüm detaylar...
İLK 11'LER:
Galatasaray: Muslera, Linnes, Maicon, Serdar, Nagatomo, Fernando, Donk, Belhanda, Feghouli, Rodrigues, Gomis
Akhisarspor: Fatih, Vrsajevic, Dany, Mustafa, Ömer, Aykut, Sissoko, Bilal, Manu, Barbosa, Seleznyov
GALATASARAY AKHİSARSPOR
Konya'nın ikinci kez ev sahipliği yapacağı Süper Kupa finali, bu akşam Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda saat 20.45'te başlayacak ve ATV'den naklen yayımlanacak karşılaşmayı hakem Cüneyt Çakır yönetecek. Cüneyt Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Ümit Öztürk olacak.
Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray, TFF Süper Kupa'da 8'inci, Türkiye Kupası'nı kazanan Akhisarspor ise ilk kez mücadele edecek. Almanya'nın Frankfurt kentinde 2006'da oynanan ilk Süper Kupa maçında Beşiktaş'a yenilen sarı-kırmızılı takım, daha sonra 2008'de yine Almanya'da, Duisburg kentinde yapılan kupa maçında Kayserispor ile karşılaştı. Galatasaray rakibine üstünlük sağlayarak ilk kez Süper Kupa'da mutlu sona ulaştı.
Sarı-kırmızılı takım, 2012-2016 yıllarında üst üste 5 kez Süper Kupa'da mücadele verdi. 2012'de Erzurum ve 2013'te Kayseri'de Fenerbahçe karşısında kupayı kazanan Galatasaray, 2014'te ise Manisa'da oynanan maçta sarı-lacivertli takıma penaltılarda mağlup oldu. Galatasaray, 2015'te Ankara'da Bursaspor, 2016'da ise Konya'da Beşiktaş karşısında kupayı kazanma başarısı gösterdi.
REKOR GALATASARAY'DA
Süper Kupa'yı şimdiye dek en çok kazanan takım Galatasaray oldu. Sarı-kırmızılı takım, ilk organizasyonda Beşiktaş'a boyun eğmesine rağmen sonraki süreçte 5 kez mutlu sona ulaştı. Galatasaray, 2008, 2012, 2013, 2015 ve 2016'da Süper Kupa'yı müzesine götürdü. Fenerbahçe'nin 3 kez kazandığı kupayı, Beşiktaş, Trabzonspor ve Atiker Konyaspor ise birer kez havaya kaldırdı.
Konya, ikinci kez TFF Süper Kupa maçına ev sahipliği yapacak. Konya'da 2016 yılında oynanan kupada Beşiktaş ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılı takım, normal süresi 0-0, uzatma bölümü 1-1 berabere biten maçta rakibine penaltılarda üstünlük sağlayarak, kupayı kazandı. Karşılaşmanın oynanacağı Konya Büyükşehir Belediye Stadı, 42 bin seyirci kapasitesine sahip.
KONYA'DA SÜPER KUPA YOĞUNLUĞU
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Süper Kupa için bu akşam Galatasaray ile Akhisarspor, Konya Büyükşehir Stadyumu’nda karşılaşacak. İki takımın taraftarları, maç öncesi Konya’ya akın ederken, şehrin tarihi ve kültürel mekanlarının gezilerek, alışveriş yapılması, esnafı mutlu etti.
A Milli Futbol Takımı’nın daha önce birçok kez maç yaptığı, Ziraat Türkiye Kupası ile Süper Kupa finallerinin oynandığı Konya Büyükşehir Stadyumu’nda, yine büyük organizasyona ev sahipliği yapılıyor. Bu akşam karşılaşacak Galatasaray ve Akhisarspor, Süper Kupa için mücadele edecek. Stadı yaklaşık 42 bin kişi dolduracak. Maç öncesi Konya’ya akın eden iki takımın taraftarları, şehrin tarihi ve kültürel mekanlarını görme fırsatı buldu. Bazı taraftarlar, ilk olarak Mevlana Müzesi’ni ziyaret etti. Taraftar yoğunluğu ise en çok Konya esnafını mutlu etti. Stadın çevresindeki kafenin işletmecisi Soner Şakirler, "Burada oynanan maçların müşteri yönünden yoğun bir etkisi oluyor. Bu da bizim ciromuza yansıyor. Keşke sürekli maç olsa. Galatasaray taraftarı daha yoğun, biz de bu durumdan memnunuz" diye konuştu.
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