Galatasaray Akhisarspor maçı ne zaman? Ziraat Türkiye Kupası finali ne zaman?
Ziraat Türkiye Kupası yarı final ikinci maçında Evkur Yeni Malatyaspor'u 5-2 yenen Galatasaray, finale yükselerek Akhisarspor'un rakibi oldu. Bu gelişmenin ardından, Ziraat Türkiye Kupası'nın bu yılki finalinin ne zaman yapılacağı merak konusu oldu. Peki, Ziraat Türkiye Kupası finali ne zaman?
Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final maçları tamamlandı. Rakiplerini eleyen Akhisarspor ile Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası finalinde karşı karşıya gelecek. İşte, Ziraat Türkiye Kupası final maçının oynanacağı tarih...
Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası finalinde son şampiyon Akhisarspor ile karşılaşacak. Türkiye Kupası, Akhisarspor ile Galatasaray arasında 16 Mayıs'ta Sivas'ta oynanacak final maçıyla sahibini bulacak.
Kupayı 17 kez ile en fazla müzesine götüren takım olan sarı-kırmızılılar, daha önce 22 kez finalde mücadele etti.
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