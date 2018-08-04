Galatasaray Akhisarspor maçı hangi kanalda saat kaçta? Süper Kupa heyecanı başlıyor

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor HaberleriGalatasaray Akhisarspor maçı hangi kanalda saat kaçta? Süper Kupa heyecanı başlıyor
GeriSpor Galatasaray Akhisarspor maçı hangi kanalda saat kaçta? Süper Kupa heyecanı başlıyor
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Spor Arena
04.08.2018 - 20:24, Son Güncelleme:

Galatasaray Akhisarspor maçı hangi kanalda saat kaçta? Süper Kupa heyecanı başlıyor

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Galatasaray Akhisarspor maçı hangi kanalda saat kaçta? Süper Kupa heyecanı başlıyor

Süper Kupa mücadelesi ile futbol heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Türk futbolseverlerin yakından takip edeceği Galatasaray Akhisarspor Süper Kupa maçı, Cüneyt Çakır yönetiminde Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanacak. Peki, bir nevi geçtiğimiz sezonunun en büyüğünün belli olacağı Galatasaray Akhisarspor Süper Kupa maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, o detaylar

Galatasaray Akhisarspor maçı, Süper Kupa karşılaşması ile 2017/2018 sezonunun en büyüğü belli olacak. Süper Lig'in şampiyonu ile Türkiye Kupasının şampiyonu arasında oynanacak olan Galatasaray Akhisarspor maçı, futbolseverler tarafından ekran başında canlı izlenebilecek. İşte, Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanacak olan Galatasaray Akhisarspor Süper Kupa karşılaşması hakkında bazı bilgiler

GALATASARAY AKHİSAR MAÇI SAAT KAÇTA?

TFF'nin 2006'dan bu yana düzenlediği ve eski Cumhurbaşkanlığı Kupası formatında oynanan organizasyon, bir önceki sezonun Süper Lig şampiyonu ile Türkiye Kupası sahibinin mücadelesine sahne olacak. Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda 5 Ağustos Pazar günü saat 20.45'te başlayacak ve ATV'den naklen yayımlanacak karşılaşmayı hakem Cüneyt Çakır yönetecek. Cüneyt Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Ümit Öztürk olacak.

En Çok Oynanan Bahis
  • 135Galatasaray - Akhisar Bld.G.Spor
    3
    MS1
    1,40
    26493kez oynandı
Hemen Oyna
Maç Sonucu Bahsini Seç

Galatasaray Akhisarspor maçı hangi kanalda saat kaçta Süper Kupa heyecanı başlıyor

Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray, TFF Süper Kupa'da 8'inci, Türkiye Kupası'nı kazanan Akhisarspor ise ilk kez mücadele edecek. Almanya'nın Frankfurt kentinde 2006'da oynanan ilk Süper Kupa maçında Beşiktaş'a yenilen sarı-kırmızılı takım, daha sonra 2008'de yine Almanya'da, Duisburg kentinde yapılan kupa maçında Kayserispor ile karşılaştı. Galatasaray rakibine üstünlük sağlayarak ilk kez Süper Kupa'da mutlu sona ulaştı.

Sarı-kırmızılı takım, 2012-2016 yıllarında üst üste 5 kez Süper Kupa'da mücadele verdi. 2012'de Erzurum ve 2013'te Kayseri'de Fenerbahçe karşısında kupayı kazanan Galatasaray, 2014'te ise Manisa'da oynanan maçta sarı-lacivertli takıma penaltılarda mağlup oldu. Galatasaray, 2015'te Ankara'da Bursaspor, 2016'da ise Konya'da Beşiktaş karşısında kupayı kazanma başarısı gösterdi.

REKOR GALATASARAY'DA

Süper Kupa'yı şimdiye dek en çok kazanan takım Galatasaray oldu. Sarı-kırmızılı takım, ilk organizasyonda Beşiktaş'a boyun eğmesine rağmen sonraki süreçte 5 kez mutlu sona ulaştı. Galatasaray, 2008, 2012, 2013, 2015 ve 2016'da Süper Kupa'yı müzesine götürdü. Fenerbahçe'nin 3 kez kazandığı kupayı, Beşiktaş, Trabzonspor ve Atiker Konyaspor ise birer kez havaya kaldırdı.

Konya, ikinci kez TFF Süper Kupa maçına ev sahipliği yapacak. Konya'da 2016 yılında oynanan kupada Beşiktaş ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılı takım, normal süresi 0-0, uzatma bölümü 1-1 berabere biten maçta rakibine penaltılarda üstünlük sağlayarak, kupayı kazandı. Karşılaşmanın oynanacağı Konya Büyükşehir Belediye Stadı, 42 bin seyirci kapasitesine sahip.

SUSİC: İNŞALLAH KAZANAN BİZ OLURUZ

Akhisarspor Teknik Direktörü Safet Susic, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ve oyuncularını geçen sezon Süper Lig'de gösterdikleri başarıdan dolayı tebrik etti.

Yeni sezon için de hem Türkiye liginde hem de UEFA Şampiyonlar Ligi'nde sarı-kırmızılılara başarılar dileyen Susic, "Pazar günü Türkiye'nin en iyi takımına, en son şampiyonuna karşı oynayacağız. Bunun farkındayız. Sezon öncesi kamp çalışmalarımızı çok iyi geçirdik. Bu maç için çok iyi hazırlandık. Oyuncularımızın tamamına yakını hazır diyebilirim. Bazı futbolcularımız geç geldi. Bunlar haricinde tüm takım olarak pazar günü oynanacak maça hazırız ve Galatasaray'a karşı elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız." ifadelerini kullandı.

Çalıştırdığı takımlara hep ofansif futbol oynattığını aktaran Susic, "Akhisarspor'a geldiğimde bunu yapmak istedim. Pazar günkü maçta Galatasaray'a karşı oynuyorsunuz, istediğiniz gibi gidemezsiniz. Katı bir takım var karşınızda. Alanyaspor'dayken özellikle ofansif alandaki bütün futbolcularımız çok kaliteli oyunculardı ve çok güzel goller attık. Şimdi Akhisarspor'da yolun başındayız, bir şey söyleyemeyeceğim. Ancak burada da aynı futbol mantalitesini uygulayacağım. Bir ay boyunca görerek hissettim ki Akhisarspor'da da çok ama çok iyi şeyler yapacağız." şeklinde konuştu.

SELÇUK İNAN: "İNŞALLAH KAZANAN TARAF BİZ OLURUZ"

Galatasaray'ın takım kaptanı Selçuk İnan, sezonun ilk resmi maçına çıkacaklarını hatırlatarak, kendileri için bunun çok önemli olduğunu söyledi.

Akhisarspor'u kazandığı Ziraat Türkiye Kupası'ndan ötürü tebrik eden Selçuk İnan, şunları kaydetti:

"Akhisarspor, tarihinde ilk defa Türkiye Kupası'nı kazandı. Avrupa'da ilk kez ülkemizi temsil edecekler. Tebrik ediyorum. Öte yandan biz de iyi bir kamp dönemi geçirdik. Geçen sene şampiyon olduk. Öncelikle futbolun, dostluğun kazanmasını istiyorum. Ondan sonra inşallah kazanan taraf biz oluruz. Takım olarak bu maçları oynamaya alışık bir ekip olduğumuz için de pazar günü bu kupayı kazanmak istiyoruz. Her iki takıma da başarılar diliyorum."

Günün en popüler iddaa tercihlerini incelemek için buraya tıklayın!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Son dakika: Mario Gomez milli takımı bıraktı

Başak Eraydın, İspanya'da iki finali de kaybetti

Iker Casillas, jübile tarihini açıkladı!

Benfica - Fenerbahçe maçı kapalı gişe