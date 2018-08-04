Galatasaray Akhisarspor maçı hangi kanalda saat kaçta? Süper Kupa heyecanı başlıyor

Galatasaray Akhisarspor maçı, Süper Kupa karşılaşması ile 2017/2018 sezonunun en büyüğü belli olacak. Süper Lig'in şampiyonu ile Türkiye Kupasının şampiyonu arasında oynanacak olan Galatasaray Akhisarspor maçı, futbolseverler tarafından ekran başında canlı izlenebilecek. İşte, Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanacak olan Galatasaray Akhisarspor Süper Kupa karşılaşması hakkında bazı bilgiler

GALATASARAY AKHİSAR MAÇI SAAT KAÇTA?

TFF'nin 2006'dan bu yana düzenlediği ve eski Cumhurbaşkanlığı Kupası formatında oynanan organizasyon, bir önceki sezonun Süper Lig şampiyonu ile Türkiye Kupası sahibinin mücadelesine sahne olacak. Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda 5 Ağustos Pazar günü saat 20.45'te başlayacak ve ATV'den naklen yayımlanacak karşılaşmayı hakem Cüneyt Çakır yönetecek. Cüneyt Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Ümit Öztürk olacak.

En Çok Oynanan Bahis 135 Galatasaray - Akhisar Bld.G.Spor 3 MS1 1,40 26493 kez oynandı Maç Sonucu Bahsini Seç 135 Galatasaray - Akhisar Bld.G.Spor 3 11,40 %96,81 X3,60 %1,72 24,60 %1,47

Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray, TFF Süper Kupa'da 8'inci, Türkiye Kupası'nı kazanan Akhisarspor ise ilk kez mücadele edecek. Almanya'nın Frankfurt kentinde 2006'da oynanan ilk Süper Kupa maçında Beşiktaş'a yenilen sarı-kırmızılı takım, daha sonra 2008'de yine Almanya'da, Duisburg kentinde yapılan kupa maçında Kayserispor ile karşılaştı. Galatasaray rakibine üstünlük sağlayarak ilk kez Süper Kupa'da mutlu sona ulaştı.

Sarı-kırmızılı takım, 2012-2016 yıllarında üst üste 5 kez Süper Kupa'da mücadele verdi. 2012'de Erzurum ve 2013'te Kayseri'de Fenerbahçe karşısında kupayı kazanan Galatasaray, 2014'te ise Manisa'da oynanan maçta sarı-lacivertli takıma penaltılarda mağlup oldu. Galatasaray, 2015'te Ankara'da Bursaspor, 2016'da ise Konya'da Beşiktaş karşısında kupayı kazanma başarısı gösterdi.

REKOR GALATASARAY'DA

Süper Kupa'yı şimdiye dek en çok kazanan takım Galatasaray oldu. Sarı-kırmızılı takım, ilk organizasyonda Beşiktaş'a boyun eğmesine rağmen sonraki süreçte 5 kez mutlu sona ulaştı. Galatasaray, 2008, 2012, 2013, 2015 ve 2016'da Süper Kupa'yı müzesine götürdü. Fenerbahçe'nin 3 kez kazandığı kupayı, Beşiktaş, Trabzonspor ve Atiker Konyaspor ise birer kez havaya kaldırdı.

Konya, ikinci kez TFF Süper Kupa maçına ev sahipliği yapacak. Konya'da 2016 yılında oynanan kupada Beşiktaş ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılı takım, normal süresi 0-0, uzatma bölümü 1-1 berabere biten maçta rakibine penaltılarda üstünlük sağlayarak, kupayı kazandı. Karşılaşmanın oynanacağı Konya Büyükşehir Belediye Stadı, 42 bin seyirci kapasitesine sahip.

SUSİC: İNŞALLAH KAZANAN BİZ OLURUZ

Akhisarspor Teknik Direktörü Safet Susic, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ve oyuncularını geçen sezon Süper Lig'de gösterdikleri başarıdan dolayı tebrik etti.



Yeni sezon için de hem Türkiye liginde hem de UEFA Şampiyonlar Ligi'nde sarı-kırmızılılara başarılar dileyen Susic, "Pazar günü Türkiye'nin en iyi takımına, en son şampiyonuna karşı oynayacağız. Bunun farkındayız. Sezon öncesi kamp çalışmalarımızı çok iyi geçirdik. Bu maç için çok iyi hazırlandık. Oyuncularımızın tamamına yakını hazır diyebilirim. Bazı futbolcularımız geç geldi. Bunlar haricinde tüm takım olarak pazar günü oynanacak maça hazırız ve Galatasaray'a karşı elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız." ifadelerini kullandı.



Çalıştırdığı takımlara hep ofansif futbol oynattığını aktaran Susic, "Akhisarspor'a geldiğimde bunu yapmak istedim. Pazar günkü maçta Galatasaray'a karşı oynuyorsunuz, istediğiniz gibi gidemezsiniz. Katı bir takım var karşınızda. Alanyaspor'dayken özellikle ofansif alandaki bütün futbolcularımız çok kaliteli oyunculardı ve çok güzel goller attık. Şimdi Akhisarspor'da yolun başındayız, bir şey söyleyemeyeceğim. Ancak burada da aynı futbol mantalitesini uygulayacağım. Bir ay boyunca görerek hissettim ki Akhisarspor'da da çok ama çok iyi şeyler yapacağız." şeklinde konuştu.

SELÇUK İNAN: "İNŞALLAH KAZANAN TARAF BİZ OLURUZ"



Galatasaray'ın takım kaptanı Selçuk İnan, sezonun ilk resmi maçına çıkacaklarını hatırlatarak, kendileri için bunun çok önemli olduğunu söyledi.



Akhisarspor'u kazandığı Ziraat Türkiye Kupası'ndan ötürü tebrik eden Selçuk İnan, şunları kaydetti:



"Akhisarspor, tarihinde ilk defa Türkiye Kupası'nı kazandı. Avrupa'da ilk kez ülkemizi temsil edecekler. Tebrik ediyorum. Öte yandan biz de iyi bir kamp dönemi geçirdik. Geçen sene şampiyon olduk. Öncelikle futbolun, dostluğun kazanmasını istiyorum. Ondan sonra inşallah kazanan taraf biz oluruz. Takım olarak bu maçları oynamaya alışık bir ekip olduğumuz için de pazar günü bu kupayı kazanmak istiyoruz. Her iki takıma da başarılar diliyorum."

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