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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Spor Arena
24.02.2019 - 11:04, Son Güncelleme:

Galatasaray Akhisarspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Kapılar 16.45'te açılacak

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Galatasaray Akhisarspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Kapılar 16.45'te açılacak

Galatasaray Akhisarspor maçı ile Spor Toto Süper Lig'de liderlik yarışı devam edecek. Maç eksiği bulunan Başakşehir'in 6 puan gerisinde yer alan Galatasaray, Akhisarspor karşısında 3 puan mücadelesi vermeye hazırlanıyor. Peki, Galatasaray Akhisarspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, karşılaşmaya yönelik bazı detaylar

Ligde şampiyonluk mücadelesini sürdüren Galatasaray, Akhisarspor ile üç puan mücadelesi vermeye hazırlanıyor. Galibiyet elde etmesi halinde liderlik yarışında takibine devam edecek olan Galatasaray, karşılaşma öncesi hazırlıklarını tamamladı. Peki, Galatasaray Akhisarspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte, mücadele öncesinden bazı bilgiler

GALATASARAY AKHİSARSPOR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Spor Toto Süper Lig'in 23. Hafta mücadelesinde Galatasaray, Akhisarspor'u konuk edecek. 24 Şubat Pazar günü saat 19.00'da oynanacak karşılaşma Bein Sports HD 1 kanalından canlı yayınlanacak.

Süper Lig'de 22 maçta 12 galibiyet, 6 beraberlik ve 4 yenilgisi bulunan sarı-kırmızılı ekip, 42 puanla ikinci sırada yer alıyor. Akhisarspor ise 18 puanla son sırada bulunuyor.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında Akhisar'da oynanan maçı yeşil-siyahlı ekip 3-0 kazanmıştı.

Sarı-kırmızılılarda sakatlığı olan Martin Linnes'in durumu bugün yapılacak son antrenmanın ardından belli olacak.

KAPILAR 16.45'TE AÇILACAK

Galatasaray Spor Kulübü, resmi internet sitesi üzerinden yaptığı açıklamada, stadyum kapılarının 16.45'te taraftarlara açılacağını duyurdu;

"Galatasaray'ın, Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu'nun 24. haftasında Akhisarspor ile karşılaşacağı mücadele için Türk Telekom Stadyumu kapıları saat 16:45'te taraftarlarımıza açılacaktır."

İKİ OYUNCU KART SINIRINDA

Galatasaray'da iki futbolcu sarı kart sınırında bulunuyor.

Sarı-kırmızılı ekipte sağ bekler Mariano Filho ve Martin Linnes, müsabakada sarı kart görmesi durumunda 24. haftadaki Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçında cezalı duruma düşecek.

LİGDE 8 MAÇLIK YENİLMEZLİK SERİSİ

Galatasaray, Süper Lig'de çıktığı son 8 karşılaşmada rakiplerine yenilmedi.

Sarı-kırmızılı takım, ligin 14. haftasında Beşiktaş'a 1-0 yenildikten sonra çıktığı müsabakalarda 5 galibiyet ve 3 beraberlik aldı.
Bu müsabakalarda Demir Grup Sivasspor, MKE Ankaragücü, Göztepe, Trabzonspor ve Kasımpaşa'yı mağlup eden Galatasaray; Çaykur Rizespor, Medipol Başakşehir ve Aytemiz Alanyaspor ile berabere kaldı.

SAHASINDA MAĞLUBİYETİ UNUTTU

Galatasaray, Süper Lig'de sahasında oynadığı son 30 maçta mağlup olmadı.

Ligde iç sahadaki son yenilgisini 2016-2017 sezonunun 30. haftasındaki Kasımpaşa mücadelesinde yaşayan sarı-kırmızılı takım, sonrasında Türk Telekom Stadı'nda mağlubiyet yüzü görmedi.

Galatasaray, evindeki son 30 lig maçının 25'ini kazanıp 5'inde berabere kaldı.

GALATASARAY'IN MUHTEMEL İLK 11'İ

Muslera, Mariano, Luyindama, Marcao, Emre (Nagatomo), Ndiaye, Donk (Selçuk), Feghouli, Onyekuru, Belhanda, Diagne

 

 

AKHİSARSPOR'UN MUHTEMEL İLK 11'İ

Fatih - Zeki, Cocalic, Caner, Kadir, ÿRotman, Sissoko, Barbosa, Regattin, Manu, Cikalleshi

LİGDEKİ 14.MÜCADELE

Galatasaray ile Akhisarspor, Süper Lig'de yarın 14. kez karşı karşıya gelecek.

Ege temsilcisinin Süper Lig'e yükselmesiyle başlayan rekabette geride kalan 13 maçtan 11'ini Galatasaray, 2'sini Akhisarspor kazandı.
Sarı-kırmızılıların 36 golüne, yeşil-siyahlılar 15 golle yanıt verdi.

Sezonun ilk yarısında yapılan maçta Akhisarspor evinde 3-0 galip geldi.

İstanbul'da yapılan 6 lig maçını da kazanan Galatasaray, 24 gol atıp 6 gol yedi.

Öte yandan, iki takım bu sezon başında TFF Süper Kupa maçında karşılaştı. Konya'daki müsabakanın normal süresi ve uzatma bölümü 1-1 tamamlandı. Ege temsilcisi seri penaltı atışları sonucu kupayı tarihinde ilk kez müzesine götürdü.

 

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