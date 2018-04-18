Galatasaray Akhisarspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Galatasaray final bileti için sahaya çıkacak. Sarı-kırmızılı ekip, Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında bu akşam Teleset Mobilya Akhisarspor'u konuk edecek. Karşılaşmanın ilk ayağı deplasmanda Galatasaray'ın 2-1'lik üstünlüğü ile sonuçlanmıştı. Peki Galatasaray Akhisarspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Galatasaray Futbol Takımı, Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş müsabakasında bu akşam Teleset Mobilya Akhisarspor'u ağırlayacak.
Galatasaray Akhisarspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Türk Telekom Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Barış Şimşek yönetecek. Eşleşmenin ilk maçını deplasmanda 2-1 kazanan sarı-kırmızılı ekip, avantajlı bir skor elde ederken, bu akşam da adını finale yazdırabilmek için mücadele verecek. Karşılaşma A Spor kanalından canlı olarak yayınlanacak.
Spor Toto Süper Lig'de istediği sonuçları alamamasına rağmen kupada yarı finale kadar yükselmeyi başaran Teleset Mobilya Akhisarspor, tarihinde ilk kez mücadele ettiği yarı finalde Galatasaray'ı da eleyip, finale çıkma mücadelesi verecek. Tesislerinde yaptığı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayan Teleset Mobilya Akhisarspor, daha sonra kara yoluyla İstanbul'a gidecek. Yeşil-siyahlı kafile Balıkesir'e uğrayıp, Olcan Adın'ın annesi Aysel Adın'ın Paşa Camisi'nde öğle vakti kılınacak cenaze namazına katılacak. Yeşil-siyahlı ekipte Galatasaray maçı öncesinde Olcan Adın, Soner Aydoğdu, Yevgen Seleznov ve Bia Mujangi'nin sakatlıkları bulunuyor.
Florya Metin Oktay Tesisleri’nde teknik direktör Fatih Terim yönetimindeki antrenmana koordinasyon ve sürat çalışmasıyla başlandı. Daha sonra gruplar halinde beşe iki dar alan oyunu oynandı. Ana bölümde ise sınırlı alanda taktik oyun gerçekleştirildi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.
Galatasaray, Akhisarspor karşılaşmasının hazırlıklarını tamamlayarak bu akşam akşam saat 20.30’da başlayacak mücadele için Florya Metin Oktay Tesisleri’nde kampa girdi.
Başkan Mustafa Cengiz’den yarı final maçı öncesi destek
Teleset Mobilya Akhisarspor ile oynanacak karşılaşma öncesi yapılan son antrenmanı Başkan Mustafa Cengiz ile birlikte Sportif A.Ş. Başkan Vekili Abdurrahim Albayrak da takip etti. Sarı-lacivertli futbolcular ile kısa süre konuşma yapan Mustafa Cengiz, teknik direktör Fatih Terim ile de sohbet etti ve kendisine başarılar diledi.
Galatasaray-Akhisarspor eşleşmesinden finale çıkan hangi takımla karşılaşacak?
Kupanın diğer yarı final eşleşmesinde, Fenerbahçe'nin konuğu Beşiktaş.
2-2 biten maçın rövanşı iddaa'da TEK MAÇ olarak oynanabilecek.
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