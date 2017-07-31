Galatasaray Akhisar Belediyespor maçı hangi kanalda, saat kaçta canlı izlenecek?

Galatasaray Akhisar Belediyespor hazırlık maçı bugün oldukça heyecan seviyesi yüksek bir karşılaşmayı futbolseverlerin ekranlarına taşıyacak. Yeni sezon öncesi hazırlık çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da gözler yeni transferlerde olacak. UEFA Avrupa Ligi'nden elenen Galatasaray artık tüm çalışmalarını Süper Lig için yoğunlaştırmış durumda. Peki, Galatasaray Akhisar Belediyespor hazırlık maçı saat kaçta hangi kanalda?
Gomis, Belhanda, Maicon ve Mariano gibi yıldızlarla sezona girmeye hazırlanan Galatasaray, Avusturya kampındaki ilk maçında güçlü Ege temsilcisi Akhisar Belediyespor ile karşı karşıya geliyor. Peki, Galatasaray Akhisar maçı saat kaçta hangi kanalda?
GALATASARAY AKHİSAR BELEDİYESPOR MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
Galatasaray ile Akhisar Belediyespor arasında oynanacak hazırlık maçı bugün saat 19.00’da başlayacak ve Smart Spor’dan naklen yayınlanacak.
CİMBOM’DA YILDIZLAR SAHNEDE
Östersunds’a elenerek UEFA Avrupa Ligi’ne veda eden Galatasaray, Eskişehirspor maçından sonra Akhisar Belediyespor karşısında da kazanmak istiyor. Sarı kırmızılılarda yeni transferler Gomis, Belhanda, Maicon ve Mariano’nun bugünkü maçta ilk 11 oynamaları bekleniyor.