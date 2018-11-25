Galatasaray, Akatlar'dan zaferle ayrıldı!
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nin 8. haftasında Beşiktaş Sompo Japan, taraftarı önünde Galatasaray’ı konuk etti. Baştan sona büyük çekişmeye sahne olan karşılaşmayı Galatasaray 74-72 kazanmayı başardı.
Salon: Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi
Hakemler: Emin Moğulkoç xx, Alper Özgök xx, Özge Şentürk xx
Beşiktaş Sompo Japan: Alexander xx 11, Buva xxx 13, Rich xx 6, Benzing xxx 17, Gibson xx 7, Ömer Utku xx 4, Can Maxim xxx 14, Burak Can x, Erkan x, Kenan x, Samet x
Başantrenör: Dusko Ivanovic
Galatasaray: Klobucar xx 7, Göksenin xx 8, Hayes xxx 19, Harrison xxx 19, Ege xx 2, Auguste xx 4, Webster xx 2, Can xx 2, Erol Can xxx 11, Caner x, Ayberk x, Hasan Emir x
Başantrenör: Ertuğrul Erdoğan
1. periyot: 23-18 (Beşiktaş Sompo Japan lehine)
Devre: 37-32 (Beşiktaş Sompo Japan lehine)
3. periyot: 51-50 (Beşiktaş Sompo Japah lehine)
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