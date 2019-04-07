Galatasaray adım adım zirveye! İşte puan durumu...
Süper Lig'de yavaş yavaş son haftalara girilirken, şampiyonluk yarışında ve küme düşme hattında büyük hareketlilik var.
Spor Toto Süper Lig'de 27. hafta maçları bugün oynanacak olan müsabakalarla devam ediyor. Galatasaray, evinde Yeni Malatyaspor'u 3-0 yenerken maç fazlasıyla lider Başakşehir ile arasındaki farkı 3'e indirdi.
Antalyaspor'u 4-1 mağlup eden Trabzonspor ise 46 puanla 4. sırada... İşte şimdiki sonuçlara göre puan durumu...
|SIRA
|TAKIM
|O
|AV
|P
|1Önceki1
|Başakşehir
|26
|28
|58
|2Önceki2
|Galatasaray
|27
|31
|55
|3Önceki3
|Beşiktaş
|26
|17
|47
|4Önceki4
|Trabzonspor
|27
|12
|46
|5Önceki5
|Yeni Malatyaspor
|27
|1
|37
|6Önceki11
|Alanyaspor
|27
|-4
|37
|7Önceki12
|Kayserispor
|27
|-8
|36
|8Önceki6
|Konyaspor
|26
|2
|35
|9Önceki7
|Antalyaspor
|27
|-15
|35
|10Önceki8
|Çaykur Rizespor
|26
|4
|34
|11Önceki9
|Sivasspor
|27
|-3
|34
|12Önceki10
|Kasımpaşa
|26
|-4
|34
|13Önceki13
|Fenerbahçe
|26
|-5
|31
|14Önceki14
|Ankaragücü
|26
|-14
|31
|15Önceki15
|Bursaspor
|27
|-8
|28
|16Önceki16
|Göztepe
|26
|-8
|27
|17Önceki17
|Bb Erzurumspor
|26
|-9
|22
|18Önceki18
|Akhisar Bld. Spor
|26
|-17
|21
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