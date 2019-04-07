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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
07.04.2019 - 09:51, Son Güncelleme:

Galatasaray adım adım zirveye! İşte puan durumu...

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Galatasaray adım adım zirveye! İşte puan durumu...

Süper Lig'de yavaş yavaş son haftalara girilirken, şampiyonluk yarışında ve küme düşme hattında büyük hareketlilik var.

Spor Toto Süper Lig'de 27. hafta maçları bugün oynanacak olan müsabakalarla devam ediyor. Galatasaray, evinde Yeni Malatyaspor'u 3-0 yenerken maç fazlasıyla lider Başakşehir ile arasındaki farkı 3'e indirdi.

Antalyaspor'u 4-1 mağlup eden Trabzonspor ise 46 puanla 4. sırada... İşte şimdiki sonuçlara göre puan durumu...

PUAN DURUMU
Süper Lig
SIRATAKIMOAVP
1Önceki1 Başakşehir262858
2Önceki2 Galatasaray273155
3Önceki3 Beşiktaş26 1747
4Önceki4 Trabzonspor271246
5Önceki5 Yeni Malatyaspor27137
6Önceki11 Alanyaspor27-437
7Önceki12 Kayserispor27-836
8Önceki6 Konyaspor26235
9Önceki7 Antalyaspor27-1535
10Önceki8 Çaykur Rizespor26434
11Önceki9 Sivasspor27-334
12Önceki10 Kasımpaşa26-434
13Önceki13 Fenerbahçe26-531
14Önceki14 Ankaragücü26-1431
15Önceki15 Bursaspor27-828
16Önceki16 Göztepe26-827
17Önceki17 Bb Erzurumspor26-922
18Önceki18 Akhisar Bld. Spor26-1721
Puan durumu

Galatasaray adım adım zirveye İşte puan durumu...

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