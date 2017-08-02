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Galatasaray Adası için resmi açıklama

Galatasaray Kulübü, resmi sitesinden bugün basında yer alan Galatasaray Adası’nın satılacağı yönündeki haberlerle ilgili açıklama yaptı.

Hürriyet Haber
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İşte Galatasaray resmi sitesinden yapılan açıklama;

Bugün bazı basın yayın organları ile internet sitelerinde yer alan Galatasaray Adası’nın satılacağı yönündeki haberlerin gerçekle uzaktan yakından ilgisi yoktur.

Galatasaray Spor Kulübü Derneği Tüzüğü’ne göre satış yetkisi yönetimde değil genel kuruldadır ve Galatasaray Adası ile ilgili bu yönde ne alınmış bir karar ne de bir girişim söz konusudur.

Tamamen dedikoduya dayandırılan, kaynağı belirsiz ve mesnetsiz bu tür haberlere itibar edilmemesini önemle rica ederiz.

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