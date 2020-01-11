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Futbol
Haber Giriş: 11.01.2020 - 12:41,Son Güncelleme:/

Galatasaray Adana Demirspor hazırlık maçı saat kaçta hangi kanalda?

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Galatasaray Adana Demirspor hazırlık maçı saat kaçta hangi kanalda?

Galatasaray Adana Demirspor hazırlık maçı için geri sayım devam ediyor. İlk hazırlık maçında Altay’a karşı 3-1 galibiyet alan Galatasaray, ikinci maçında ise Adana Demirspor ile karşı karşıya gelecek. Peki, Galatasaray Adana Demirspor hazırlık maçı saat, kaçta hangi kanalda yayınlanacak?

Galatasaray Antalya kampındaki ikinci rakibi 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor ile karşı karşıya gelmeye hazırlanıyor. 11 Ocak’ta yani bugün yayınlanacak olan Galatasaray Adana Demirspor hazırlık maçının kanalı ve saati saatler öncesinden merak konusu oldu. Peki, Peki, Galatasaray Adana Demirspor hazırlık maçı saat, kaçta hangi kanalda yayınlanacak?

Galatasaray Adana Demirspor hazırlık maçı saat 18.00’de Galatasaray TV ve Galatasaray’ın resmi YouTube hesabı üzerinden yayınlanacak ve anbean Spor Arena'dan takip edebileceksiniz.

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