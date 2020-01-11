Galatasaray Antalya kampındaki ikinci rakibi 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor ile karşı karşıya gelmeye hazırlanıyor. 11 Ocak’ta yani bugün yayınlanacak olan Galatasaray Adana Demirspor hazırlık maçının kanalı ve saati saatler öncesinden merak konusu oldu. Peki, Peki, Galatasaray Adana Demirspor hazırlık maçı saat, kaçta hangi kanalda yayınlanacak?



Galatasaray Adana Demirspor hazırlık maçı saat 18.00’de Galatasaray TV ve Galatasaray’ın resmi YouTube hesabı üzerinden yayınlanacak ve anbean Spor Arena'dan takip edebileceksiniz.

GALATASARAY'IN SÜPER LİG ŞAMPİYONLUĞU İDDAA'DA 7,50!

Misli.com'da "Uzun Vadeli Futbol" bahisleri arasında "Süper Lig Şampiyonu Hangi Takım Olur?" da yer alıyor.

2,80'lik iddaa oranıyla favori Fenerbahçe, Galatasaray'a ise 7,50 veriliyor...

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Spor Arena editörleri Cengiz İzmitli ve Barlas Ateşli, iddaa bültenini değerlendirdi...