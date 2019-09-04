Galatasaray açıkladı, Linnes'in eşinden paylaşım geldi
Galatasaray'ın Norveçli futbolcusu Martin Linnes'in eşi Elisabeth Haugen, eşinin Şampiyonlar Ligi kadrosuna alınmaması sonrası sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.
UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda Paris Saint Germain, Real Madrid ve Club Brugge ile mücadele edecek Galatasaray, 20 kişilik listesini UEFA'ya gönderdi.
Sarı-kırmızılı ekipte; Taylan Antalyalı, Jimmy Durmaz, Ahmet Çalık, Emre Taşdemir, Martin Linnes ve Emre Akbaba Şampiyonlar Ligi kadrosunda kendine yer bulamadı.
Norveçli futbolcunun yabancı sınırlaması nedeniyle sözleşmesinin askıya alınması da gündemde.
Galatasaray'ın kadroyu UEFA'ya bildirmesinin ardından Martin Linnes'in eşi Elisabeth Haugen, Instagram hesabından bir paylaşımda bulundu. Elisabeth Haugen'in kızıyla birlikte üzgün olduğu bir fotoğrafı paylaşması dikkat çekti.
Galatasaray'ın yeni transferi Mario Lemina'nın Atalanta'ya attığı müthiş golü izliyoruz...
iddaa'da en çok oynanan bahisleri kaçırmayın, incelemek için buraya tıklayın!
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle