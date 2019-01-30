Galatasaray açıkladı! KAP sitesi çöktü
Galatasaray'ın, Twitter adresinden yaptığı açıklama Kamuoyu Aydınlatma Platformu'nun (KAP) internet sitesinde çökmeye sebep oldu.
Sarı-kırmızılılar sosyal medyadan 'Hazır mıyız' diye mesaj gönderdi ve transferleri açıklayacağını ima etti. Bunun üzerine transferlerin duyuru platformu olan KAP'ın internet sitesine yüklenen taraftarlar sitede aşırı yavaşlığa sebep oldu.
Galatasaray yoğunluk sebebi ile şu açıklamayı yapmak zorunda kaldı:
Değerli Galatasaraylılar, 19.05'ten bu yana aşırı yüklenme nedeniyle K.A.P. web sitesine giriş yapılamamaktadır. Lütfen bir süre için K.A.P. web sitesine giriş yapmayınız.
Hazır mıyız?— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) 30 Ocak 2019
👇https://t.co/2eURcGzF6s pic.twitter.com/NE2ZaZyFPS
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