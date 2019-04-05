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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
05.04.2019 - 15:18, Son Güncelleme:

Galatasaray açıkladı! Drogba geliyor...

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Galatasaray açıkladı! Drogba geliyor...

Bir dönem Galatasaray formasını başarıyla taşımış olan dünyaca ünlü futbolcu Didier Drogba, Yeni Malatyaspor maçını Türk Telekom Stadı’nda takip edecek. Drogba’ya karşılaşma öncesinde kulüp tarafından bir plaket takdim edilecek.

Kariyeri boyunca gösterdiği performans ile dünya futbolunda çok önemli iz bırakan Didier Drogba, Galatasaray’da forma giydiği dönemde çok önemli başarılara imza attı. 2012-2013 sezonunda Galatasaray forması ile şampiyonluk yaşayan dünyaca ünlü yıldız, 2013-2014 sezonunda ise Türkiye Kupası sevinci tattı. Galatasaray’da forma giydiği iki sezonda ligde 53 maçta 20 gol kaydeden Drogba, Şampiyonlar Ligi’nde ise 12 maçta 3 kez ağları havalandırdı.

Yıldız futbolcu kariyeri boyunca birçok oyuncunun ulaşamadığı başarıları yaşadı. Premier Ligde Chelsea forması ile 254 maçta sahaya çıkan Fildişili oyuncu 4 Premier Lig Şampiyonluğu ve 4 FA Cup zaferi kazandı. 2011-2012 sezonunda Chelsea ile Şampiyonlar Ligi’ni kaldıran oyuncu, ayrıca iki kez Premier Ligi gol kralı olarak tamamladı.  2013 yılında Golden Foot ödülüne de layık görülen Didier Drogba futbol dışında önemli sosyal sorumluluk projelerinde de yer aldı. Ülkesindeki iç savaşın sona erdirilmesi ve gelir adaletsizliği konularında sorumluk alan Didier Drogba’ya 2007 yılında Birleşmiş Milletler Gelişim Programı tarafından “iyi niyet elçisi” unvanı verilmişti.

Didier Drogba, Galatasaraya köprü oldu
Didier Drogba, Galatasaray'a köprü oldu

Dünya futbol tarihinin önemli yıldızlarından biri olarak tarihte yer alacak Didier Drogba, 6 Nisan Cumartesi günü bir kez daha Türk Telekom Stadı zeminine inerek Galatasaray taraftarını selamlayacak.

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Didier Drogba Galatasaraya köprü oldu
Didier Drogba Galatasaray'a köprü oldu
 

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