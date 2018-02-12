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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Futbol
Ali Naci KÜÇÜK
12.02.2018 - 20:49, Son Güncelleme:

Galatasaray aç aslanlar gibi saldırıyor

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Muhabirimiz Ali Naci KÜÇÜK, Galatasaray - Antalyaspor mücadelesinin ilk yarısını değerlendirdi.

Galatasaray liderliğe öyle kilitlenmiş ki, Santrayla beraber aç bir Aslan gibi saldırdı! Ve ilk yarıda işi bitirdi. Galatasaray’ın orta alanda uyguladığı sıkı pres ve topu ileri taşıma azmi karşılığını, meyvesini çabuk verdi.

Selçuk, Donk, Belhanda orta alanda arı gibi çalıştı. Galatasaray rakibine önde baskı uygulayarak ilk yarım saat Antalyaspor’un orta sahayı geçmesine dahi izin vermedi

Üzerinde tartışmaya gerek yok bana göre... Bu ligin en iyi golcüsüne sahip Galatasaray... Gomis, hem son vuruşlardaki başarısı hem de profesyonelliği ile açık ara bu ligin en iyi , takımına üst düzey katkı veren oyuncu. Bunu da ilk 45 dakikada bir kez daha gösterdi. Gomis’e sahip olduğu için Galatasaray da Fatih Terim de çok şanslı...

İlk yarıda Gomis kadar konuşulması gereken kişi Garry Rodrigues idi. Gomis’in iki golünü de hazırlayan isimdi. Hele 2.golde 25 metre top sürüp rakiplerini ipe dizdi. İlk yarıdaki enerjisi, presi ile ‘ Ne ciğer var arkadaş’ dedirtti! Rodrigues bu performansı ile Terim’in vazgeçilmezi, yazın ise transferin gözde ismi olur. Bu arada ‘tekmeye kafaya uzatan oyuncu’ tabirinin Galatasaray savunmasındaki karşılığı Serdar Aziz’i de takdir etmeyi unutmayalım...

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