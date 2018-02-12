Galatasaray aç aslanlar gibi saldırıyor
Muhabirimiz Ali Naci KÜÇÜK, Galatasaray - Antalyaspor mücadelesinin ilk yarısını değerlendirdi.
Galatasaray liderliğe öyle kilitlenmiş ki, Santrayla beraber aç bir Aslan gibi saldırdı! Ve ilk yarıda işi bitirdi. Galatasaray’ın orta alanda uyguladığı sıkı pres ve topu ileri taşıma azmi karşılığını, meyvesini çabuk verdi.
Selçuk, Donk, Belhanda orta alanda arı gibi çalıştı. Galatasaray rakibine önde baskı uygulayarak ilk yarım saat Antalyaspor’un orta sahayı geçmesine dahi izin vermedi
Üzerinde tartışmaya gerek yok bana göre... Bu ligin en iyi golcüsüne sahip Galatasaray... Gomis, hem son vuruşlardaki başarısı hem de profesyonelliği ile açık ara bu ligin en iyi , takımına üst düzey katkı veren oyuncu. Bunu da ilk 45 dakikada bir kez daha gösterdi. Gomis’e sahip olduğu için Galatasaray da Fatih Terim de çok şanslı...
İlk yarıda Gomis kadar konuşulması gereken kişi Garry Rodrigues idi. Gomis’in iki golünü de hazırlayan isimdi. Hele 2.golde 25 metre top sürüp rakiplerini ipe dizdi. İlk yarıdaki enerjisi, presi ile ‘ Ne ciğer var arkadaş’ dedirtti! Rodrigues bu performansı ile Terim’in vazgeçilmezi, yazın ise transferin gözde ismi olur. Bu arada ‘tekmeye kafaya uzatan oyuncu’ tabirinin Galatasaray savunmasındaki karşılığı Serdar Aziz’i de takdir etmeyi unutmayalım...
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