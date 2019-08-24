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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
24.08.2019 - 10:51, Son Güncelleme:

Galatasaray, 97 gün sonra taraftarıyla bir araya geliyor!

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Galatasaray, 97 gün sonra taraftarıyla bir araya geliyor!

Galatasaray, Süper Lig'in 2. haftasında yarın sahasında Konyaspor ile karşı karşıya gelecek.

Türk Telekom Stadı'nda saat 21.45'te başlayacak müsabakayı hakem Mete Kalkavan yönetecek.

Sarı-kırmızılı takım ligin ilk haftasında deplasmanda Yukatel Denizlispor'a 2-0 yenilirken, Konyaspor ise evinde MKE Ankaragücü ile golsüz berabere kaldı.

- 97 gün sonra taraftarıyla buluşacak

Galatasaray, 97 günlük aranın ardından taraftarının önünde resmi maça çıkacak.

Sarı-kırmızılı takım, Türk Telekom Stadı'ndaki son maçını geçen sezon Süper Lig'in 33. haftasında Medipol Başakşehir ile yapmıştı.

Galatasaray, karşılaşmayı 2-1 kazanarak, sezonun bitmesine bir hafta kala şampiyonluğunu ilan etmişti.

- Terim'in cezası bitti

Galatasaray'da cezası biten teknik direktör Fatih Terim, Konyaspor maçında takımının başındaki yerini alacak.

Süper Lig'de geçen sezonun 33. haftasındaki Medipol Başakşehir maçında hakem tarafından tribüne gönderilen Terim'e Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından 3 maç ceza verilmişti.

Tecrübeli teknik adam, cezasının ilkini 2018-2019 sezonunun 34. haftasında, ikincisini TFF Süper Kupa maçında, üçüncüsünü de bu sezonun ilk haftasındaki Yukatel Denizlispor maçında çekti.

Sarı-kırmızılılarda yardımcı antrenör Hasan Şaş'ın cezası ise sürüyor.

Galatasaray, 97 gün sonra taraftarıyla bir araya geliyor

- Marcao cezalı

Galatasaray'da kırmızı kart cezalısı olan savunma oyuncusu Marcao, müsabakada forma giyemeyecek.

Brezilyalı futbolcu, ligin ilk haftasında Yukatel Denizlispor ile oynanan maçta kırmızı kart görmüştü.

Sarı-kırmızılılarda belinde ağrıları olan Faslı futbolcu Younes Belhanda son iki antrenmanda yer almazken, tedavisine devam edilen Emre Taşdemir ise takımdan ayrı çalışıyor.

- Sahasında bileği bükülmüyor

Galatasaray, Süper Lig'de sahasındaki en uzun süreli yenilmezlik serisini yaşıyor.

Sarı-kırmızılı takım, Türk Telekom Stadı'nda çıktığı son 36 lig maçında rakiplerine mağlup olmadı.

Süper Lig'de evindeki son mağlubiyetini 2016-2017 sezonunun 30. haftasında, 6 Mayıs 2017'de 3-1'lik skorla Kasımpaşa karşısında yaşayan Galatasaray, daha sonra taraftarı önünde çıktığı 36 müsabakanın 31'ini kazanırken, 5'inde berabere kaldı.

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