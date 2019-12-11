Galatasaray, 9 eksikle Paris'te! iddaa'da galibiyetlerine çılgın oran...

PSG - GALATASARAY

PSG son olarak ligde, Montpellier deplasmanında 1-0 geriden gelip 3-1 kazanmayı başardı. Kimpembe ve Gueye sakatlanıp kenara geldi, iki oyuncunun da Galatasaray maçında oynaması beklenmiyor.

Herrera'nın sakatlığı sürerken Cavani ve Verratti takımla çalışmalara başladı. İtalyan Verratti'nin maç kadrosunda olması beklenirken, Uruguaylı forvet Cavani'nin durumu maç saati netleşecek.

Icardi, Neymar ve Mbappe oynar mı?

Resmi kaynaklar hücum hattını "Di Maria - Mbappe - Neymar" olarak verirken, 13 puanla grubun zirvesinde yer alan Fransız ekibinin nasıl bir kadroyla mücadeleye çıkacağı net olarak açıklanmadı.

Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray'da ise Luyindama ve Andone'nin sakatlıkları sonrası, Alanyaspor maçında forma giyen Falcao'nun sevinci yaşanırken; Feghouli, Babel ve Adem Büyük'ün deplasman kafilesinde yer almadığı belirtildi.

Jimmy Durmaz, Emre Taşdemir, Taylan Antalyalı ve Ahmet Çalık da Avrupa kadrosunda yer almıyor - tam 9 isimden yoksun Paris'e gidildi!

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- PSG, iç sahada bu sezon 10 maça çıktı, 9'unu kazandı! Kazandığı bu 9 maçta hiç gol yemedi!

- PSG, Şampiyonlar Ligi'nde iç sahada oynadığı son 23 maçta yenilgi yüzü görmedi. (18G-5B)

- Galatasaray son 7 deplasman maçından sadece 2 galibiyet çıkartabildi. Bu 7 maçın 4'ünde gol atamadı.

- Alanyaspor maçında kalesine 21 şut çekilen Galatasaray'da, PSG ile İstanbul'da oynanan ilk maç ve Real Madrid'de oynanan iki maçta çekilen şut sayısı toplam 64!

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PSG, 13 puanla açık ara lider ve rahat durumda olduğundan Thomas Tuchel kadroda ciddi bir rotasyona gidebilir. Ancak bu demek değildir ki Galatasaray için iyi bir haber. Çünkü şu an takım kimliğini sahada iyi sergileyebilen herhangi bir rakip, onlar için çok zor. Tuzlaspor örneği aşikar.

Alanyaspor maçının galibi Galatasaray değil, Muslera. Bu nedenle temsilcimizde sıkıntı büyük. PSG'de de son 1-2 gündür Tuchel-Mbappe krizi konuşuluyor olsa da ayrı bir konu.

Oranlar itibarıyla "İlk Yarı 1.5 ÜST" seçeneği mantıklı.

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Galatasaray'da gözler, sakatlığını atlatan Falcao üzerinde olacak!