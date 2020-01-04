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Basketbol
AA
Haber Giriş: 04.01.2020 - 15:56,Son Güncelleme:/

Galatasaray: 71 - OGM Ormanspor: 72

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Galatasaray: 71 - OGM Ormanspor: 72

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 13. haftasında OGM Ormanspor, deplasmanda Galatasaray'ı 72-71 mağlup etti.

Salon: Ahmet Cömert

Hakemler: Tunçtan Durmuşcan, Benhür İrcel, Nihat Çetin

Galatasaray: Meltem Yıldızhan, Işıl Alben 6, Hartley 21, Tilbe Şenyürek 7, Macaulay 25, Stankovic 10, Şerife Alperi Onar, Sude Yılmaz, Sinem Ataş, İnci Güçlü 2

OGM Ormanspor: Robinson 2, Paris 15, Nilay Kartaltepe 3, Pelin Derya Bilgiç 10, Ogunbowale 26, Leedham 10, Damla Gezgin 6

1. Periyot: 12-26
Devre: 34-40
3. Periyot: 52-55

Spor Arena editörleri Cengiz İzmitli ve Barlas Ateşli, iddaa maçlarını değerlendirdi...


MevzuBahis | 4-5 Ocak 2020 İddaa tahminleriSpor Arena editörlerinden Barlas Ateşli ve Cengiz İzmitli, iddaa programı MevzuBahis'te, haftanın öne çıkan maçlarını masaya yatırdı. (Hazırlayan: Aydın Aguş)
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Galatasaray: 71 - OGM Ormanspor: 72


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