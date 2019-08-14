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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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GeriFutbol Galatasaray 61 açılış maçının 42'sini kazandı!
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Futbol
AA
14.08.2019 - 11:21, Son Güncelleme:

Galatasaray 61 açılış maçının 42'sini kazandı!

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Galatasaray 61 açılış maçının 42'sini kazandı!

Süper Lig'de 2019-2020 sezonuna 16 Ağustos Cuma günü Yukatel Denizlispor ile yapacağı karşılaşmayla başlayacak son şampiyon Galatasaray, lig tarihindeki açılış maçlarında 42 galibiyet, 11 yenilgi, 8 beraberlik aldı.

Sarı-kırmızılı ekip, lig tarihinde misafir takım sıfatıyla oynadığı 24 ilk hafta maçının ise 12'sini kazandı, 7'sini yitirdi, 5'inde de berabere kaldı.

- Sadece 8 maçta gol atamadı

Galatasaray, 61 sezondaki ilk hafta maçlarından 53'ünde gol atarken, sadece 8'inde suskun kaldı.

Sarı-kırmızılı takım, son 21 sezonda ise sadece 2011-2012'de 2-0 yenildiği İstanbul Büyükşehir Belediyespor maçında gol atamadan lige başladı.

- Denizlispor ile 10 sezon sonra

Galatasaray, Denizlispor ile 10 sezon aradan sonra açılış maçında karşı karşıya gelecek.

Sarı-kırmızılı takım, Ege temsilcisiyle daha önce 3 kez sezonun ilk hafta maçında karşılaştı.

Denizlispor ile 1984-1985 sezonunun ilk haftasında sahasında yaptığı müsabakayı 1-0 kaybeden sarı-kırmızılı takım, 2000-2001'in açılış maçında konuk olduğu rakibini 1-0 mağlup etti. Galatasaray, 2008-2009 sezonunda da ilk hafta maçında İstanbul'da karşılaştığı Denizlispor'u 4-1 yendi.

- En farklı galibiyeti 4-0'lık sonuçlarla

Galatasaray, sezondaki ilk hafta maçlarında en farklı skorlu galibiyetini 4-0'lık sonuçlarla aldı, en farklı yenilgiyi ise 3-1 ve 2-0'lık skorlarla yaşadı.

Sarı-kırmızılı takım, 1964-1965 sezonunda Feriköy'ü, 1983-1984'te Karagümrük'ü, 2007-2008'de de Çaykur Rizespor'u 4-0 mağlup ederken, 1979-1980'da Göztepe'ye 3-1, 2011-2012'de de İstanbul Büyükşehir Belediyespor'a 2-0 kaybetti.

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Galatasaray 61 açılış maçının 42sini kazandı

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