Galatasaray, 6 eksikle Ankaragücü karşısında

G.SARAY, ligde bu akşam A.Gücü’nü konuk edecek. Sarı kırmızılılarda Babel, Feghouli, Adem, Andone ve Luyindama sakatlıkları nedeniyle, Nzonzi de kadro dışı olduğu için forma giyemeyecek. A.Gücü’nde sakat ya da cezalı yok.

Süper Lig’de bugün iki maç daha oynanacak. Günün programı ve hakemleri şöyle:

15.00 Çaykur Didi Stadı: Çaykur Rizespor-Kasımpaşa (Ümit Öztürk), 17.00 Ankara Eryaman Stadı: Gençlerbirliği-Göztepe (Cüneyt Çakır).

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