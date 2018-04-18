Galatasaray 3. kez Avrupa şampiyonu!
Eurocup Kadınlar Finali'inde Galatasaray, final serisi ikinci maçında Reyer Venezia'ya 72-65 mağlup olmasına rağmen şampiyon oldu. Sarı-kırmızılılar serinin ilk maçında rakibini 90-68 mağlup etmişti. Galatasaray Kadın Basketbol Takımı bu sonuçla 3. kez Avrupa şampiyonu oldu.
Eurocup Women final serisinin ilk maçında Reyer Venezia'yı 90-68 yenen Galatasaray, serinin ikinci maçında Reyer Venezia'ya deplasmanda 72-65 mağlup olmasına rağmen şampiyon oldu.
Sarı-kırmızılıar 2009'da kazandığı FIBA EuroCup'ın ardından 2014’te de Kupa 1’de şampiyonluğa ulaşmıştı. Sarayın Sultanları 2017-2018 sezonu EuroCup Women’ı da şampiyon tamamlayarak müzesine kadın basketbolda üçüncü Avrupa kupasını getirdi.
Öte yandan mücadeleyi Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, FIBA Avrupa Başkanı Turgay Demirel, FIBA Avrupa İkinci Başkanı Cyriel Coomans, yöneticiler Okan Böke, Prof. Dr. Nejat Güney, Ömer Cansever, Mahmut Recevik ve Erol Özmandıracı, Sportif AŞ Yönetim Kurulu Üyesi Yusuf Günay ile mücadeleyi Palasport Taliercio da takip etti.
Salon: Palasport Taliercio
Hakemler: Andris Aunkrogers , Janusz Calik , Boris Krejic
Reyer Venezia: Riquna Williams 16, Valeria De Pretto 9, Marie
Ruzickova 12, Debora Carangelo , Camille Little 8, Ashley Walker 11, Martina Bestagno 12, Caterina Dotto 4, Milica Micovic , Martina Kacerik
Başantrenör: Andrea Liberalotto
Galatasaray: Gintare Petronyte 19, Allie Quigley 5, Işıl Alben 8, Olivia Epoupa 4, Jelena Dubljevic 8, Kaela Davis 21
Başantrenör: Marina Maljkovic
1. Periyot: 16-20 (Galatasaray lehine)
Devre: 38-34 (Reyer Venezia lehine)
3. Periyot: 58-52 (Reyer Venezia lehine)
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