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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Spor Arena
06.04.2019 - 11:00, Son Güncelleme:

Galatasaray 3-0 Yeni Malatyaspor

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Galatasaray 3-0 Yeni Malatyaspor

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında, Türk Telekom Stadı'nda Evkur Yeni Malatyaspor'u ağırlayan Galatasaray, Diagne'nin şov yaptığı maçta sahadan 3-0 galip ayrıldı ve maç fazlasıyla lider Medipol Başakşehir ile arasındaki puan farkını 3'e düşürdü.

Sarı-kırmızılılara galibiyeti getiren golleri ikisi penaltıdan olmak üzere Mbaye Diagne kaydetti. 

Puanını 55'e yükselten Galatasaray, lider Medipol Başakşehir'in 3 puan gerisinde takibini sürdürdü. 

Maçtan önemli anlar:

13. dakikada Mariano'nun sağ kanattan açtığı ortada, Diagne'nin arka direkte altıpasın önünden yaptığı kafa vuruşunda, meşin yuvarlak auta gitti. 

22. dakikada Emre Akbaba'nın ceza sahası dışından sol çaprazdan içeri gönderdiği ortada Diagne'nin penaltı noktasına yakın bir bölgeden yerden vuruşunda, top üstten dışarı çıktı. 

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25. dakikada Mariano'nun pasında ceza sahasında Diagne, meşin yuvarlağı Emre Akbaba'ya indirdi. Bu futbolcunun sağ çaprazdan yaptığı vuruşta, savunmada Mina araya girerek topu kornere gönderdi. 

29. dakikada Onyekuru'nun pasıyla sağ çaprazdan ceza sahasına giren Belhanda'nın dar açından yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı kaleci Farnolle uzaklaştırdı. 

31. dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Kamara, pasını yaydaki Donald'a çıkardı. Bu oyuncunun pasıyla arka direkte topla buluşan Adem Büyük'ün şutunda meşin yuvarlağı kaleci Muslera kontrol etti. 

34. dakikada Linnes'in pasıyla ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Onyekuru'nun dönerek yerden yaptığı vuruşta kaleci Farnolle, meşin yuvarlağı güçlükle kornere çeldi. 

35. dakikada Galatasaray'ın attığı golü maçın hakemi Yaşar Kemal Uğurlu, VAR sisteminin uyarısıyla iptal etti. Fernando'nun pasıyla sol kanattan son çizgiye inen Linnes, topu ceza sahası içine çıkardı. Feghouli'nin penaltı noktası çevresinden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelerle buluştu. Ancak VAR hakemleri, pozisyonun başında Fernando'nun ofsaytta olduğu gerçekçesiyle hakem Yaşar Kemal Uğurlu'yu uyardı ve gol geçersiz sayıldı. 

45 2. dakikada Galatasaray penaltı kazandı. Onyekuru'nun pasıyla soldan ceza sahasına giren Linnes, Murat Yıldırım ile ikili mücadelesinde yerde kalınca maçın hakemi Yaşar Kemal Uğurlu penaltı kararı verdi. 45 4'üncü dakikada penaltı atışını kullanan Diagne, meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-0 

Karşılaşmanın ilk yarısını Galatasaray 1-0 önde kapattı. 

İki takım arasında sezonun ilk yarısında Malatya'da oynanan maçı ev sahibi takım 2-0 kazanmıştı. Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde de eşleşen Galatasaray ile Evkur Yeni Malatlayspor arasında hafta içinde İstanbul'da yapılan ilk maç 0-0 berabere tamamlanmıştı.

50. dakikada Galatasaray farkı 2'ye çıkardı. Linnes'in sol kanattan ortasında Emre Akbaba'nın ceza sahası içinde yaptığı kafa vuruşunda kale sahası önünde Diagne'ye de çarpan top, filelere gitti: 2-0 

58. dakikada Emre Akbaba'nın ceza sahası sol çaprazından sert şutunda, meşin yuvarlak uzak kale direğinin yanından auta çıktı. 

63. dakikada ani gelişen Evkur Yeni Malatyaspor atağında Aleksic'in sol kanattan uzun pasında topla buluşan Bifouma'nın ceza sahası sağ çaprazından yaptığı vuruşta Linnes araya girdi ve seken topu kaleci Muslera kontrol etti. 

68. dakikada Mariano'nun sağ çaprazdan ceza sahasına ortasında, arka direkte Onyekuru'nun uygun durumda yaptığı kafa vuruşunda yere çarpan meşin yuvarlak üstten auta gitti. 

86. dakikada sol kanattan son çizgiye inen Sinan Gümüş'ün pasında Diagne, ceza sahasında vuruşunu yaparken top savunmadan döndü. Galatasaraylı futbolcuların penaltı itirazları sonrası VAR uygulamasına başvuran maçın hakemi Yaşar Kemal Uğurlu, pozisyonu saha kenarındaki ekrandan izledikten sonra Robin Yalçın'ın meşin yuvarlağa elle müdahale ettiği gerekçesiyle penaltı kararı verdi. 89'uncu dakikada penaltı atışını kullanan Diagne, topu filelere gönderdi: 3-0 

Galatasaray, karşılaşmadan 3-0 galip ayrıldı. 

Galatasaray'ın ilk 11'i: Muslera, Mariano, Donk, Marcao, Linnes, Fernando, Emre Akbaba, Belhanda, Feghouli, Onyekuru, Diagne.

Evkur Yeni Malatyaspor 11'i: Farnolle, Chebake, Mina, Robin Yalçın, Bülent, Murat Yıldırım, Donald, Aleksic, Guilherme, Adem, Kamara.

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Galatasaray 3-0 Yeni Malatyaspor
 

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