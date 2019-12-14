Galatasaray 2-2 MKE Ankaragücü | Maçın golleri ve özeti

Galatasaray, Süper Lig'in 15. haftasında sahasında büyük bir şok yaşadı. Galatasaray, 2-0 öne geçtiği maçın son bölümlerinde kalesinde iki gol gördü ve Ankaragücü ile 2-2 berabere kaldı.

KARŞILAŞMADAN DAKİKALAR

İLK YARI

Süper Lig'in 15. haftasında oynanan Galatasaray-MKE Ankaragücü maçının ilk yarısı 0-0 sona erdi.

8. dakikada Lemina'nın kendi yarı alanının ortalarında kaptırdığı top sonrası atağa çıkan ve hızlı çoğalan MKE Ankaragücü'nde Sedat Ağçay'ın pasıyla ceza sahası içi sol çaprazında meşin yuvarlakla buluşan İlhan Parlak, şutunu çekti. Top yandan auta çıktı.

10. dakikada Mariano'nun sağdan ortasında altıpas önünde iyi yükselen Falcao'nun kafayla vurduğu topu kaleci Korcan Çelikay üzerine gelmesine rağmen güçlükle kornere çeldi.

31. dakikada Ömer Bayram'ın kaptığı topla hızlı çıkan Galatasaray'da Falcao, Babel'in pasıyla ceza sahası sağ çaprazında meşin yuvarlakla buluştu. Kolombiyalı futbolcunun şutunda, top yandan dışarı çıktı.

Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.

İKİNCİ YARI

Galatasaray, Süper Lig'in 15. haftasında konuk ettiği MKE Ankaragücü ile 2-2 berabere kaldı.

49. dakikada Mariano'nun MKE Ankaragücü yarı alanında kaptırdığı top sonrası gelişen atakta Orgill, soldan ceza sahasına girdi. Bu oyuncunun dar açıdan şutunda, meşin yuvarlak yandan auta gitti.

52. dakikada ceza yayının solunda topu alan Babel'in uzak köşeye plase vuruşunda, kaleci Korcan Çelikay soluna gelen meşin yuvarlağı uzanarak uzaklaştırdı.

53. dakikada Galatasaray öne geçti. Sağ kanattan taç çizgisine yakın bölgeden kazanılan serbest vuruşu Ömer Bayram kullandı. Ömer'in altıpas önüne ortasında Feghouli kafayla topu ağlara gönderdi: 1-0

62. dakikada Galatasaray'ın kazandığı penaltı, Video Yardımcı Hakem (VAR) incelemesi sonrasında topun pozisyonun öncesinde kornere çıktığı gerekçesiyle iptal edildi.

79. dakikada Selçuk İnan'ın savunma arkasına şık pasında ceza sahası sol çaprazında kaleciyle karşı karşıya kalan Nagatomo, meşin yuvarlağı kaleci Korcan Çelikay'ın üzerinden aşırtmak istedi. Nagatomo'nun vuruşunda, Korcan Çelikay topun sahibi oldu.

81. dakikada Taylan Antalyalı'nın pasıyla soldan ceza sahasına giren Babel, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda şutunu çekti. Top uzak direğin dibinden auta gitti.

82. dakikada Galatasaray penaltı kazandı. Mariano'nun sağdan pasında ceza sahasında topla buluşan Taylan Antalyalı, meşin yuvarlağı kurtardıktan sonra yerde kaldı. Hakem Ali Şansalan, Kulusic'in müdahalesini faul olarak değerlendirdi ve penaltı kararı verdi. 83'üncü dakikada topun başına geçen Belhanda, kaleci Korcan Çelikay ile meşin yuvarlağı ayrı köşelere gönderdi: 2-0

86. dakikada MKE Ankaragücü penaltı kazandı. Ceza sahası içinde Marcao ile İlhan Parlak arasındaki mücadelede hakem Ali Şansalan, Brezilyalı savunma oyuncusunun faul yaptığına hükmetti ve penaltı noktasını gösterdi. 88'inci dakikada topun başına geçen İlhan Parlak, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu:

2-1

90 1. dakikada başkent temsilcisi beraberliği yakaladı. Savunma arkasına atılan topla ceza sahası sağ çaprazında buluşan İlhan Parlak, Emre Taşdemir'den sıyrıldıktan sonra daha uygun durumdaki takım arkadaşı Kitsiou'yu gördü. Bu oyuncunun altıpas gerisinden vuruşunda top, kaleci Muslera'nın solundan ağlarla buluştu: 2-2

Müsabaka 2-2 sona erdi.

Hakemler: Ali Şansalan, Serkan Ok, Mehmet Kısal

Galatasaray: Muslera, Mariano, Donk, Marcao, Nagatomo (Dk. 86 Emre Taşdemir), Lemina (Dk. 66 Selçuk İnan), Belhanda, Feghouli, Ömer Bayram, Babel, Falcao (Dk. 77 Taylan Antalyalı)

MKE Ankaragücü: Korcan Çelikay, Cebrail Karayel (Dk. 89 Alper Önal), Alihan Kubalas, Kulusic, Pazdan, Pinto, Sedat Ağçay (Dk. 84 Moke), Faty (Dk. 78 Hasan Kaya), Kitsiou, İlhan Parlak, Orgill

Goller: Dk. 53 Feghouli, Dk. 83 Belhanda (Penaltıdan) (Galatasaray),Dk. 88 İlhan Parlak (Penaltıdan), Dk. 90 1 Kitsiou (MKE Ankaragücü)

Kırmızı kart: Dk. 72 Orgill (MKE Ankaragücü)

Sarı kartlar: Dk. 9 Faty, Dk. 41 Cebrail Karayel, Dk. 82 Kulusic (MKE Ankaragücü), Dk. 32 Babel, Dk. 86 Marcao (Galatasaray)

Teknik direktör Fatih Terim, hafta içi UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Fransa'nın Paris Saint-Germain takımıyla oynanan maça ilk 11'de başlayan futbolculardan Emre Mor'u yedeğe çekerken, sakatlık geçiren Jean Michael Seri ile süresiz kadro dışı bırakılan Steven Nzonzi müsabaka kadrosunda yer almadı.



MKE Ankaragücü karşılaşmasında bu futbolcuların yerlerine sakatlıkları geçen Ryan Babel, Sofiane Feghouli ve Radamel Falcao forma giydi.



Galatasaray karşılaşmaya Fernando Muslera, Mariano Filho, Ryan Donk, Marcao, Yuto Nagatomo, Mario Lemina, Ömer Bayram, Feghouli, Younes Belhanda, Babel ve Falcao 11'iyle başladı.



Sarı-kırmızılıların yedek kulübesinde ise Okan Kocuk, Emre Taşdemir, Ahmet Çalık, Adem Büyük, Selçuk İnan, Jimmy Durmaz, Emin Bayram, Taylan Antalyalı ve Emre Mor oturdu.



- Falcao 13 maç sonra ilk 11'de



Galatasaray'da Kolombiyalı yıldız futbolcu Radamel Falcao, 74 gün sonra bir resmi maça ilk 11'de başladı.



UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Paris Saint-Germain ile 1 Ekim'de İstanbul'da oynanan karşılaşmanın ardından aşil tendonundan sakatlık yaşayan Falcao, sonraki 11 resmi maçta forma giyememişti.



Sarı-kırmızılı takımın son 2 karşılaşmasında da sonradan oyuna dahil olan Falcao, 13 maç aradan sonra 11'de sahadaki yerini aldı.



- Melo ve Ujfalusi'ye plaket verildi



Galatasaray'da daha önce forma giyen Brezilyalı Felipe Melo ile Çek Tomas Ujfalusi'ye karşılaşma öncesinde plaket verildi.



Saha kenarında düzenlenen seremonide Melo ve Ujfalusi plaketlerini, Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak'ın elinden aldı.Taraftarların tribünlere çağırarak sevgi gösterisinde bulunduğu Felipe Melo ve Tomas Ujfalusi, saha içinde "üçlü" de çektirdi.