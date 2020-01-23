Galatasaray 2-1 Çaykur Rizespor

MAÇTAN DAKİKALAR

13üncü dakikada Adem Büyükün tek pasıyla hareketlenen Sekidika, topla birlikte ceza sahasına doğru yöneldi. Sekidika, ceza sahasına girmeden vuruşunu yaparken, savunmaya çarpan top kornere gitti.



26ncı dakikada ceza sahasında Fernandes topu uzaklaştırmak isterken Sekidika araya girdi ve top havalandı. Adem Büyükün yaptığı kafa vuruşunu kaleci Tarık Çetin kurtardı.



31inci dakikada Linnesin pasıyla topla buluşan Ömer Bayram, ceza sahası içerisine girdi ve rakibinden sıyrılarak pasını Taylan Antalyalıya aktardı. Taylan Antalyalının ceza sahası içinde yaptığı vuruşu kaleci Tarık Çetin kornere çeldi.



45+2nci dakikada Sekidikanın kaptığı topla sarı kırmızılı takım tehlikeli gelirken, Sekidika pasını Adem Büyüke, Adem ise Taylan Antalyalıya aktardı. Taylanın tekte vuruşu üstten auta gitti.



İlk yarı golsüz eşitlikle sona erdi.



51inci dakikada Ahmet Çalıkın kaybettiği topta Samudio kaleci ile karşı karşıya kaldı. Kaleci Okan Kocuku da geçen Samudio boş kaleye vuruşunu yaptı ancak Şener Özbayraklı meşin yuvarlağı çizgi üzerinden çıkardı.



58’inci dakikada Galatasaray penaltı kazandı. Ömer Bayram’ın sol kanattan içeri kestiği topa Fernandes eliyle müdahale ederken, hakem Atilla Karaoğlan, pozisyonu devam ettirdi. VAR’dan gelen uyarı üzerine pozisyonu yeniden izleyen hakem Karaoğlan, penaltı noktasını gösterdi.



60’ıncı dakikada Adem Büyük penaltı atışını gole çevirdi ve Galatasaray 1-0 öne geçti.



74’üncü dakikada savunma arkasına sarkan Sasse, topu kaleci Okan Kocuk’tan kurtardı ve Okan’ın müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Atilla Karaoğlan, penaltı noktasını gösterdi.



77’nci dakikada topun başına geçen Oğulcan Çağlayan, kaleci Okan Kocuk’u ters köşeye yatırdı ve skoru eşitledi: 1-1.



82’nci dakikada Sekidika’nın pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Taylan’ın vuruşunu kaleci Tarık kornere çeldi. Köşe vuruşunu Ömer Bayram ile kullanan Galatasaray’da Lemina’nın kafa vuruşu ağlarla buluştu: 2-1.

STAT: Türk Telekom



HAKEMLER: Atilla Karaoğlan, Süleyman Özay, Serkan Çimen



GALATASARAY: Okan Kocuk - Şener Özbayraklı, Ahmet Çalık, Marcao, Linnes (Dk. 78 Saracchi), Lemina, Taylan Antalyalı (Dk. 88 Donk), Belhanda, Sekidika, Ömer Bayram, Adem Büyük (Dk. 78 Falcao)



ÇAYKUR RİZESPOR: Tarık Çetin - Orhan Ovacıklı, Abarhoun, Ivanildo, Burak Albayrak, Garmash (Dk. 85 Skoda), Oğuz Kağan Güçtekin, Vetrih (Dk. 61 Umar), Yan Sasse, Samudio (Dk. 86 Boriachuk), Oğulcan Çağlayan



GOLLER: Dk. 60 (P) Adem Büyük, Dk. 82 Lemina (Galatasaray) - Dk. 77 (P) Oğulcan Çağlayan (Çaykur Rizespor)



SARI KARTLAR: Adem Büyük, Marcao, Ömer Bayram, Saracchi (Galatasaray) - Burak Albayrak, Umar (Çaykur Rizespor)





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