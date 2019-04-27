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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Basketbol
AA
27.04.2019 - 17:28, Son Güncelleme:

Galatasaray 16'ncı galibiyetini 18 sayı farkla aldı!

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Galatasaray 16'ncı galibiyetini 18 sayı farkla aldı!

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 28. haftasında Galatasaray Doğa Sigorta, konuk ettiği Türk Telekom'u 74-56 yendi. Sarı-kırmızılı ekip, bu sonuçla ligde 16. galibiyetini elde etti. Ankara temsilcisi ise 11. yenilgisini yaşadı.

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Mehmet Karabilecen, Ziya Özorhon, Musa Kazım Çetin

Galatasaray: Webster 13, Göksenin Köksal 4, Harrison 12, Hayes 9, Auguste 20, Ayberk Olmaz 2, Caner Erdeniz 2, Erol Can Çinko 2, Can Korkmaz 6, Arapovic 4, Ege Arar, Hasan Emir Gökalp

Türk Telekom: Yunus Emre Sonsırma 6, Campbell 13, Landesberg 9, Gabriel, Stimac 12, Metin Türen 10, Ender Arslan,Fikret Can Akın, Kaya Peker 4, Nusret Yıldırım 2, Polat Kaya, Redding

1. Periyot: 29-17
Devre: 49-27
3. Periyot: 64-44

Karşılaşmanın başında Stimac'la pota altından sayılar üreten Türk Telekom karşısında Hayes'le iç ve dış atışlardan basketler bulan Galatasaray Doğa Sigorta, 5. dakikayı 17-12 üstün geçti. Hücumda temposuna arttıran sarı-kırmızılı ekip, Harrison ile Can Korkmaz'ın üç sayılık basketleriyle farkı açtı ve ilk çeyreği 29-17 önde tamamladı.

İkinci çeyreğe iyi başlayan ve rakibine kolay sayı şansı vermeyen Galatasaray Doğa Sigorta, Arapovic'in dış atışlardan Auguste ve Ayberk Olmaz'ın da pota altından kaydettiği sayılarla, 17. dakikada farkı 17 sayıya (42-25) çıkardı. Oyun direnci düşen Türk Telekom karşısında kolay sayılar üreten sarı-kırmızılı ekip, soyunma odasına 49-27 önde gitti.

İkinci yarıya iki ekip de karşılıklı sayılar bularak başladı. Metin Türen'le arka arkaya üç sayılık basketler bulan Türk Telekom'a Auguste'nin basketleriyle cevap veren Galatasaray Doğa Sigorta, final periyoduna 64-44 galip girdi.

Son çeyrekte skor üstünlüğünü koruyan Galatasaray, baştan sona üstün götürdüğü karşılaşmayı 74-56 kazandı.

Galatasaray 16ncı galibiyetini 18 sayı farkla aldı

- Mustafa Cengiz, yalnız bırakmadı

Karşılaşmayı Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz ve sarı-kırmızılı yöneticiler de takip etti.

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı oyuncuları ile futbol takımı oyuncuları Ryan Donk ve Henry Onyekuru da müsabakayı izledi.

- Soner Sarıkabadayı konseri

Karşılaşmanın devre arasında şarkıcı Soner Sarıkabadayı, mini bir konser verdi. Gösterdiği performansın ardından Soner Sarıkabadayı, taraftarlardan büyük alkış aldı.

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