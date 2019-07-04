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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
04.07.2019 - 08:16, Son Güncelleme:

Galatasaray'da 13.6 milyon euroluk pazarlık

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Galatasaray'da 13.6 milyon euroluk pazarlık

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, ile ikinci başkan Albayrak ve başkan yardımcısı Günay, kulüpten alacağı olan 13 milyon 600 bin Euro için hukuki yollara başvuran eski başkan Dursun Özbek ile buluştu.

Galatasaray’da uzlaşma zirvesi! 1.5 sene önce oluşan 13.6 milyon Euro’luk alacağı için hukuki yollara başvuran eski başkan Dursun Özbek ile Galatasaray yönetimi bir araya geldi.

Geçtiğimiz hafta Raffles Otel’de gerçekleşen zirveye eski başkan Dursun Özbek ile Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, 2. başkan Abdurrahim Albayrak ve başkan yardımcısı Yusuf Günay katıldı. Özbek’in hamlesi üzerine konuyu mahkemeye taşıma kararı alan Galatasaray yönetimi sürpriz bir adım attı. Hem Özbek, hem de yönetim, sorunu hukuki yollara başvurmadan çözmek adına buluştu.

'Bu G.Saray'ın borcudur'

KritiK zirvede eski başkan Dursun Özbek, bu parayı Galatasaray’ın mevcut sorunlarını çözmek adına kasa kolaylığı olarak verdiğini belirtti. Galatasaray yönetimi de Özbek’e, bu konuyu mahkeme yolu ile değil, uzlaşma ile çözme gerekli liğini vurguladı.

Başkan Mustafa Cengiz, “Galatasaray için verdiğiniz ana parayı elbette ödemeliyiz. Bu Galatasaray’ın bir anlamda borcudur. Ancak bu ortaya çıkan tabloda banka faizleri de var. Ana parayı ödeyelim ve bu konuyu kapatalım” dedi.

Galatasarayda 13.6 milyon euroluk pazarlık

'Niyetim zor sokmak değil'

CenGiz ve yöneticiler, Özbek’in alacaklarını yapılandırarak ödemek istediklerini belirtti. Bu talebe olumlu yanıt veren Özbek, “O günlerde bu parayı Galatasaray’ın acil ihtiyaçlarını gidermek ve daha büyük sorunlarla
karşılaşmaması adına kasa kolaylığı sağlaması için verdik. Şimdi de niyetimiz asla ve asla Galatasaray Kulübü’nü zorda bırakmak değil. Kulübümüzü mağdur etmeyecek şekilde yapılandırmayı elbette kabul ederiz” diye konuştu.

'Ödeme takvimi belirlenecek'

Sarı kırmızılı kulüpte uzlaşma ve barış adımı bu şekilde atılırken, şimdi kulüp avukatları mesai harcamaya başladı. Hem kulüp, hem de Özbek’in avukatları alacakların yapılandırılması konusunda çalışmalara start verdi. Kısa süre içerisinde Galatasaray kulübü, eski başkanı Dursun Özbek’e ödeme takvimi sunarak nihai anlaşma yolu bulacak ve sarı kırmızılılar taksitler halinde ödeme yapacak.

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