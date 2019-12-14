Galatasaray: 101 - Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol: 83
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 9. haftasında Galatasaray, sahasında Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol'u 101-83 yendi.
Salon: Ahmet Cömert
Galatasaray: Işıl Alben 12, Funda Nakkaşoğlu, Hartley 22, Macaulay 14, Tilbe Şenyürek 16, Meltem Yıldızhan 2, Şerife Alperi Onar 4, Sude Yılmaz 3, Sinem Ataş 6, Stankovic 18, Mısra Albayrak 3, İnci Güçlü 1
Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol: Prince 40, İrem Naz Topuz 2, Ivashchanka 7, Sengi Tonguç 6, Dikaioulaku 21, Nur Nihan Dabakoğlu, Sera Özelçi 2, Nurat Tutsak 5
1. Periyot: 26-24
Devre: 47-45
3. Periyot: 72-63
Galatasaray, ligde 7. galibiyetini elde ederken, Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol ise 7. yenilgisini aldı.
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