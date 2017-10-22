'Galatasaray 10 kişi oynuyor! Çakır...'

İşte, Ali Naci Küçük'ün ilk 45 dakikayla ilgili yorumları...

Nasıl bir Galatasaray vardı Fenerbahçe karşısında?

Tolga Ciğerci, ilk yarıda Galatasaray'ı deyim yerindeyse 10 kişi bıraktı. O bildiğimiz enerjisinin bir hayli gerisinde kaldı. Orta sahada pres gücü zayıf kalırken ilk haftalardaki son paslardaki başarısı ve skor üretme özelliğinden eser yoktu. İkinci yarının ilk 10 dakikası Tolga yükseliş gösteremezse Tudor, Rodrigues'i oyuna almalı.

Cüneyt Çakır'ı nasıl buldun?

Cüneyt Çakır, ilk yarıda Galatasaray'ı ince ince doğradı. Neredeyse Galatasaray'ın her faulünde sarı kartına başvuran Cüneyt Çakır, Fenerbahçe'ye gelince kart konusunda cimri davrandı. Galatasaray faulleri yapınca cömertçe kartına başvurup 3 sarı kart gösteren Çakır aynı çizgisini Fenerbahçe adına uygulamadı ve tribünlerinde tepkisini aldı. Galatasaray'da Denayer, Mariano ve Belhanda'nın daha dikkatli olması gerekli,

İkinci yarıda neler bekliyorsun?

Galatasaray son yarım saatte rakip alanda oyun kursa da, sarı kırmızılılar aradığı golü bulamadı. Çünkü Galatasaraylı oyuncular topu doğru zaman ve doğru yerde Gomis ile buluşturamadı. Galatasaray'da Feghouli ve Belhanda'nın devreye girip ofansif anlamda daha fazla sorumluluk alması gerekli.