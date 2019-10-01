Galatasaray 0-1 PSG
Galatasaray kendi evinde Paris Saint Germain'i (PSG) konuk etti. Kıyasıya mücadelenin yaşanacağı maçta sarı kırmızılılar Brezilya'lı yıldızı Neymar ve Julian Draxler, Edinson Cavani olmadan olmadan sahaya çıktı. Fatih Terim ise Emre Mor'u ilk 11'e almadı. PSG 2. dakikada etkili geldi. Di Maria'nın şutunda Muslera topa iki hamlede sahip oldu. 11. dakikada Di Maria'nın şutunu Muslera çıkardı. Galatasaray 18. dakikada tehlikeli geldi. Seri'nin şutu auta çıktı. İlk yarı 0-0 eşitlikle sona erdi. 48. dakikada Seri'nin serbest vuruşunu kaleci Navas çıkardı. PSG 51. dakikada Icardi'nin golü ile 1-0 öne geçti. PSG'de 60. dakikada Mbappe, Icardi'nin yerine oyuna dahil oldu. Galatasaray'da 61. dakikada Belhanda'nın yerine Feghouli oyuna dahil oldu. 63. dakikada ise Babel oyundan çıkarken yerine Adone oyuna giren isim oldu. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca PSG, İstanbul'dan 3 puanla ayrıldı.
Maçın önemli dakikaları
2'nci dakikada gelişen PSG atağında Marquinhos'un pasıyla savunmanın arkasına sarkan Di Maria'nın çapraz pozisyonda yaptığı vuruşta Muslera, 2 hamlede topun sahibi oldu.
11'inci dakikada sağ kanattan gelişen PSG atağında, Meunier'in içeri çevirdiği topta Di Maria bekletmeden vurdu. Muslera topu kornere tokatladı.
15'inci dakikada Galatasaray çıkarken kaptırdı. Di Maria'nın pasıyla Icardi savunma arkasına sarksa da Muslera bu oyuncudan önce müdahale etti. Topu önünde bulan Sarabia'nın vuruşunda meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.
18'inci dakikada kısa paslarla rakip sahaya yerleşen Galatasaray'da Babel ile yaptığı duvar pası sonrasında topu önünde bulan Seri'nin vuruşunda meşin yuvarlak az farkla auta gitti.
22'nci dakikada Thiago Silva'nın uzun pasıyla savunma arkasına sarkan Di Maria ceza sahasında kontrol etti. Arjantinli oyuncudan önce Marcao araya girerek topu kornere gönderdi. Kullanılan kornerde ceza sahası içindeki Gueye'nin kafa vuruşunda Galatasaray savunmasına çarpan topa Muslera sahip oldu.
25'inci dakikada Galatasaray ceza sahasına atılan uzun topta, Mariano kafayla Muslera'ya dönmek istedi. Kısa düşen topa Bernat, Muslera'dan önce vurdu ancak top üstten auta gitti.
Mücadelenin ilk yarısı 0-0 sona erdi.
52'nci dakikada konuk ekip öne geçti. Savunmanın arkasına sarkan Sarabia'nın içeri çevirdiği topta altıpas üstündeki Icardi'nin bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1.
55'inci dakikada Donk'un şişirdiği topta Falcao kafayı vurdu. Kaleci Navas'ı geçerek kaleye giden topu PSG savunması son anda uzaklaştırdı.
69'uncu dakikada Galatasaray ceza sahasının hemen dışından serbest vuruş kazandı. Duran topta topun başına geçen Falcao'nun vuruşunda top üstten auta gitti.
77'nci dakikada hızlı gelişen PSG atağında Mbappe pasını Moting'e aktardı. Moting, tekrardan savunma arkasına sarkan Mbappe'yi gördü. Fransız oyuncunun çaprazdan yaptığı vuruşta Muslera topu kornere tokatladı.
87'nci dakikada PSG sağ kanattan serbest vuruş kazandı. Verratti'nin ortasında ceza sahası içindeki Marquinhos kafayı vurdu. Meşin yuvarlak kalenin üstünden auta gitti.
STAT: Türk Telekom
HAKEMLER: Szymon Marciniak, Pawel Sokolnicki, Tomasz Listkiewicz
GALATASARAY: Muslera - Mariano, Luyindama, Donk, Marcao, Nagatomo (Dk. 78 Ömer Bayram), N'Zonzi, Seri, Belhanda (Dk. 62 Feghouli), Babel (Dk. 64 Andone), Falcao
PSG: Navas - Meunier, Silva, Kimpempe, Bernat, Marquinhos, Gueye, Verratti, Sarabia (Dk. 71 Choupo-Moting), Di Maria (Dk. 83 Herrera), Icardi (Dk. 61 Mbappe)
GOLLER: Dk. 52 Icardi (Paris Saint Germain)
SARI KARTLAR: Marcao (Galatasaray) - Icardi, Thomas Tuchel (TD), Di Maria, Herrera (Paris Saint Germain)
Galatasaray - PSG maçından notlar
UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 2'nci maçında Galatasaray'ın konuğu Fransız temsilcisi Paris Saint Germain oldu. Türk Telekom Stadyumu'nda saat 22.00'de başlayan mücadelede Polonya Futbol Federasyonu'ndan Szymon Marciniak düdük çaldı. Marciniak'ın yardımcılıklarını ise Pawel Sokolnicki ve Tomasz Listkiewicz üstlendi.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Süper Lig'de Fenerbahçe ile oynanan derbi maçın 11'inde 2 değişiklik yaparak Paris Saint Germain karşısına çıktı. Tecrübeli teknik adam, sakatlığı nedeniyle PSG maçının kadrosuna alınmayan Lemina'nın yerine Seri, Feghouli'nin yerine de Donk'a forma şansı verdi.Galatasaray sahaya; Muslera, Mariano, Luyindama, Donk, Marcao, Nagatomo, Nzonzi, Seri, Belhanda, Babel, Falcao ilk 11'i ile çıktı.
DONK VE SERİ 11'E DÖNDÜ
Sarı kırmızılı ekipte, Ryan Donk ve Michael Seri, PSG karşısında mücadeleye 11'de başladı. Son olarak Süper Lig'in 2'nci haftasında oynanan Konyaspor maçında Marcao'nun cezası sebebiyle ilk 11'de başlayan Donk, PSG maçıyla birlikte 5 maçlık aranın ardından 11'deki yerini almış oldu.
Orta sahadaki bir diğer isim Michael Seri de PSG maçıyla birlikte formasını geri geldi. Geçtiğimiz hafta oynanan Fenerbahçe derbisinin kadrosuna dahil edilmeyen Seri, Fransız ekibine karşı mücadeleye 11'de başladı. Öte yandan sarı kırmızılı ekipte genç kanat oyuncusu Emre Mor, PSG maçının 18 kişilik kadrosuna dahil edilmedi.
PSG'DE 3 İSİM DEĞİŞTİ
Paris Saint Germain Teknik Direktörü Thomas Tuchel, Galatasaray karşısında hafta sonunda 1-0 kazanılan Bordeaux maçının 11'inde 3 değişikliğe gitti. Tecrübeli teknik adam cezası sebebiyle Galatasaray'a karşı forma giyemeyen yıldız isim Neymar'ın yerine sakatlığını atlatan Mauro Icardi'ye görev verdi. Savunmada Diallo'nun yerine Kimpempe'yi sahaya süren Tuchel, son olarak sol bekte Kurzawa'nın yerine Bernat'a şans tanıdı. Fransız ekibinde sakatlığı geçen Kylian
Fransız ekibinin Galatasaray karşısında 11'i şöyleydi: Navas, Meunier, Silva, Kimpempe, Bernat, Marquinhos, Gueye, Verratti, Sarabia, Di Maria, Icardi.
TRİBÜNLER DOLDU
Galatasaray'ın PSG'yi konuk ettiği karşılaşmada tribünler doldu. Sarı kırmızılı taraftarlar tribünde boşluk bırakmazken, mücadele öncesinde futbolcuları tek tek tribünlere davet etti. PSG taraftarları da kendilerine ayrılan tribünlerin bir kısmını doldurdu.
GRUPTAKİ DİĞER MAÇTA KAZANAN YOK
Sarı kırmızılı ekibin Şampiyonlar Ligi'nde yer aldığı A Grubu'ndaki diğer maçta Real Madrid'in konuğu Club Brugge oldu. Santiago Bernabeu'da oynanan mücadelenin ilk yarısını konuk ekip Dennis'in attığı gollerle 2-0 önde tamamladı. Real Madrid, 55'inci dakikada Ramos ve 85'inci dakikada Casemiro'nun attığı gollerle 1 puanı son anda kurtardı.
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