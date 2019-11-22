Galatasaray 0-1 Medipol Başakşehir
Süper Lig'in 12. haftasında Galatasaray sahasında Başakşehir'i konuk etti. Maçın 3. dakikasında Babel sarı kart gördü. Ceza sınırında bulunan futbolcu gelecek hafta Trabzonspor maçında forma giyemeyecek. Galatasaray 40. dakikada Mario Lemina ile gole çok yaklaştı ancak kaleyi bulan şut ağlarla buluşmadı. İlk yarı 0-0 eşitlikle sona erdi. Başakşehir'de sakatlanan Mahmut Tekdemir'in yerine Gulbrandsen 61. dakikada oyunda. 73. dakikada Başakşehir'de Berkay Özcan, Azubuike'nin yerine oyuna dahil oldu. Galatasaray'da 74. dakikada Feghouli oyundan alınırken, yerine Emre Mor oyuna dahil oldu. 78. dakikada Gulbrandsen attığı golle takımını 1-0 öne geçirdi. Galatasaray'da 86. dakikada Belhanda ve Nagatomo oyuna girerken, Adem Büyük ve Emre Taşdemir oyundan alındı. Başakşehir'de ise İrfan Can 87. dakikada yerini Arda Turan'a bıraktı. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Başakşehir Galatasaray deplasmanından 1-0 galip ayrıldı ve hanesine 3 puan yazdırdı. Galatasaray'ın ligde iç sahada 41 maç yenilmezlik serisine Başakşehir son verdi
Maçın önemli dakikaları
22. dakikada konuk takım Medipol Başakşehir gole çok yaklaştı. Soldan uzun oynanan topa hareketlenen Visca, Emre Taşdemir ile girdiği mücadeleye rağmen ceza sahası içi sağ çaprazda meşin yuvarlağı indirdi. Penaltı noktası üzerine gelen topa Crivelli'nin bekletmeden vuruşunda kaleci Okan Kocuk yatarak meşin yuvarlağı çeldi. Galatasaray savunması pozisyonun devamında topu kornere gönderdi.
34. dakikada Galatasaray'da sağ kanatta taç çizgisine yakın yerden kazanılan faul atışını Ömer Bayram kullandı. Bu futbolcunun kale önüne gönderdiği topa kimse müdahale edemedi. Meşin yuvarlağı son anda gören kaleci Mert Günok, gösterdiği refleksle topu çelmeyi başardı. Yaşanan tehlikede son olarak savunma meşin yuvarlağı kornere gönderdi ve tehlikeyi önledi.
40. dakikada hızlı gelişen sarı-kırmızılı takım atağında Mariano sağda Clichy'den sıyrıldıktan sonra ortasını yaptı. Başakşehir savunmasının uzaklaştırmak istediği top ceza sahası dışındaki Lemina'nın önünde kaldı. Bu oyuncunun gelişine bekletmeden vurduğu topa ceza sahası içi sol çaprazdaki Adem Büyük de dokundu. Kaleye yönelen meşin yuvarlağı Mert Günok son anda uzanarak kornere çeldi.
Mücadelenin devre arasına golsüz eşitlikle girildi.
49. dakikada Adem Büyük'ün pasıyla sağ kanatta topla buluşan Mariano'nun ortasında ön direğe hareketlenen Feghouli'nin altıpas içinde vurduğu meşin yuvarlağı, yakın direk dibinde kaleci Mert Günok kornere gönderdi.
78. dakikada Medipol Başakşehir mücadelede öne geçti. Lemina'nın orta sahada kaptırdığı topla hızlı çıkan konuk takımda İrfan Can Kahveci, pasını soldan bindiren Gulbrandsen'e verdi. Ceza sahasına girerek kaleciyle karşı karşıya kalan Norveçli futbolcu, meşin yuvarlağı Okan Kocuk'un yanından ağlarla buluşturdu: 0-1
Müsabaka, turuncu-lacivertli ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.
Stat: Türk Telekom
Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Erdinç Sezertam, Asım Yusuf Öz
Galatasaray: Okan Kocuk, Donk, Ahmet Çalık, Marcao, Mariano, Feghouli (Dk. 74 Emre Mor), Lemina, Ömer Bayram, Emre Taşdemir (Dk. 86 Nagatomo), Babel, Adem Büyük (Dk. 86 Belhanda)
Medipol Başakşehir: Mert Günok, Caiçara, Ponck, Epureanu, Clichy, Mehmet Topal, Mahmut Tekdemir (Dk. 60 Gulbrandsen), Azubuike (Dk. 73 Berkay Özcan), Visca, İrfan Can Kahveci (Dk. 87 Arda Turan), Crivelli
Gol: Dk. 78 Gulbrandsen (Medipol Başakşehir)
Sarı kartlar: Dk. 3 Babel, Dk. 39 Adem Büyük, Dk. 90 1 Lemina (Galatasaray), Dk. 37 İrfan Can Kahveci, Dk. 39 Mahmut Tekdemir, Dk. 47 Caiçara (Medipol Başakşehir)
Galatasaray - Başakşehir maçından notlar
Süper Lig'in 12'nci haftasında Galatasaray kendi sahasında Medipol Başakşehir'i konuk etti. Türk Telekom Stadyumu'nda saat 20.30'da başlayan karşılaşmada hakem Yaşar Kemal Uğurlu düdük çaldı. Uğurlu'nun yardımcılıklarını Erdinç Sezertam ve Asım Yusuf Öz üstlendi.
GALATASARAY'DA EKSİKLER CAN SIKIYOR
Galatasaray, Medipol Başakşehir karşısına sakatlarından dolayı eksik bir kadroyla çıktı. Fernando Muslera ve Christian Luyindama'nın milli takımda yaşadığı sakatlıklardan dolayı oyuncularından faydalanamayan teknik direktör Fatih Terim, diğer sakat oyuncuları Radamel Falcao ve Florin Andone'nin yanı sıra geçen sezondan bu yana tedavi süreci süren Emre Akbaba'yı da Başakşehir'e karşı kullanamadı.
TERİM'DEN 3 DEĞİŞİKLİK
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, sakatlıklardan dolayı ilk 11'i kurmakta güçlük çekti. Deneyimli teknik adam, Gaziantep maçında ilk 11'de sahaya çıkan Muslera, Luyindama ve Andone'yi sakatlıklarından dolayı kadroya alamadı. Terim, Medipol Başakşehir karşısında Muslera'nın yerine Okan Kocuk, Luyindama'nın yerine Donk ve Andone'nin yerine Babel'e şans vererek başladı.
Galatasaray sahaya; Okan Kocuk, Mariano, Ahmet Çalık, Donk, Marcao, Emre Taşdemir, Lemina, Ömer Bayram, Feghouli, Adem Büyük ve Babel ilk 11'iyle çıktı.
OKAN KOCUK İLK KEZ KALEDE
Galatasaray'ın sezon başında Bursaspor'dan kadrosuna kattığı Okan Kocuk, sarı-kırmızılı formayla ilk resmi maçını Medipol Başakşehir'e karşı oynadı. Hazırlık maçlarında süre alan 24 yaşındaki file bekçisi, yeni takımıyla ilk resmi maçına Medipol Başakşehir karşısında çıktı.
BURUK 2 İSMİ DEĞİŞTİRDİ
Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, takımının ligin 11'inci haftasında oynadığı MKE Ankaragücü maçının ilk 11'inden 2 ismi değiştirdi.
Buruk, Ankaragücü maçında ilk 11'de şans tanıdığı Gulbrandsen ve Berkay Özcan'ın yerine Mahmut Tekdemir ve İrfan Can Kahveci'ye görev verdi.
Medipol Başakşehir sahaya; Mert Günok, Caiçara, Epureanu, Ponck, Clichy, Mehmet Topal, Mahmut Tekdemir, Azubuike, Visca, İrfan Can Kahveci ve Crivelli ilk 11'iyle çıktı.
HARRY KEWELL'A PLAKET
Galatasaray'ın bir dönem formasını giyen eski futbolcu Harry Kewell'a maç öncesi forma ve plaket takdimi yapıldı. Maç öncesi Türk Telekom Stadyumu'na gelen Kewell'a kulübün 2'nci Başkanı Abdurrahim Albayrak tarafından plaket ve sarı kırmızılı takımda oynadığı dönemde giydiği forma numarası olan 19 numarayı taşıyan forma hediye edildi. Kewell, tribünleri tek tek dolaşarak taraftarları selamlarken, sarı-kırmızılı taraftarlar yıldız oyuncuyu alkışladı.
U19'DA KAZANAN GALATASARAY
Galatasaray, U19 Elit Gelişim Ligi'nde bugün Medipol Başakşehir'i konuk etti. Florya Metin Oktay Tesisleri'nde oynanan müsabakayı sarı kırmızılı takım 3-0'lık skorla kazandı.
ŞEHİT ÖĞRETMENLER UNUTULMADI
Galatasaraylı taraftarlar, müsabaka öncesi 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü unutmadı. Sarı-kırmızılı taraftarlar, şehit öğretmenler Aybüke Yalçın ve Necmettin Yılmaz'ın da isminin yer aldığı, "24 Kasım Öğretmenler Günü kutlu olsun. Mekanınız cennet olsun, Aybüke Yalçın, Necmettin Yılmaz" yazılı pankartı açtı.
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