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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Spor Arena
02.04.2019 - 10:00, Son Güncelleme:

Galatasaray 0-0 Yeni Malatyaspor

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Galatasaray 0-0 Yeni Malatyaspor

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında 10 kişi kalan Galatasaray, Yeni Malatyaspor ile 0-0 berabere kaldı.

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında sarı kırmızılılar, Erol Bulut'un çalıştırdığı Evkur Yeni Malatyaspor'u ağırladı. 

Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan karşılaşma gol pozisyonu açısından çok kısır geçerken, konuk ekip sahadan istediğini alarak ayrıldı. 

Mücadelede gol sesi çıkmazken, 25 Nisan'da oynanacak rövanş öncesi Malatyaspor avantajın sahibi oldu. 

Öte yandan, Galatasaray'da Luyindama, 71. dakikada yaptığı müdahale sonrasında kırmızı kartla oyun dışında kaldı. 

 

Maçtan önemli anlar:

10. dakikada Galatasaray tehlikeli geldi. Emre Taşdemir'in pasıyla sol çaprazda topla buluşan ve şık bir şekilde iki oyuncudan sıyrılarak ceza sahasına sokulan Ndiaye'nin yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Farnolle'da kaldı. 

24. dakikada ceza sahasında sırtı dönük bir şekilde topla buluşan Diagne, pasını Emre Taşdemir'e çıkardı. Bu oyuncunun ceza yayı üzerinden bekletmeden şutunda top üstten auta çıktı. 

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 berabere sona erdi. 

60. dakikada Evkur Yeni Malatyaspor gole yaklaştı. Mina'nın pasında orta sahada topla buluşan ve rakiplerinden sıyrılarak hızla ceza sahasına giren Kamara'nın karşı karşıya pozisyonda yaptığı zayıf vuruşta meşin yuvarlak kaleci Muslera'da kaldı. 

71. dakikada Galatasaray 10 kişi kaldı. Luyindama'nın Guilherme'ye yaptığı hareket sonrasında hakem Halil Umut Meler, sarı-kırmızılı oyuncuyu doğrudan kırmızı kartla oyun dışına gönderdi. 

74. dakikada sol kanatta buluştuğu topla ceza sahasına giren Diagne'nin, Mina'dan sıyrıldıktan sonra çektiği şutta kaleci Farnolle topu kontrol etti. 

90 4. dakikada Bülent Cevahir'in sol kanattan ceza sahasına açtığı ortada topla buluşan Bifouma'nın rakibinden sıyrıldıktan sonra çektiği şutta meşin yuvarlak Marcao'dan döndü. 

Karşılaşma, golsüz beraberlikle tamamlandı. 

Galatasaray'ın 11'i: Muslera, Mariano, Marcao, Luyindama, Emre Taşdemir, Ndiaye, Fernando, Feghouli, Belhanda, Onyekuru, Diagne

Y. Malatyaspor 11'i: Farnolle, Chebake, Mina, Mustafa Akbaş, Bülent, Donald, Murat, Guilherme, Aleksic, Adem Büyük, Ömer

Galatasaray 0-0 Yeni Malatyaspor

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Galatasaray 0-0 Yeni Malatyaspor

 

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