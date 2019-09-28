Galatasaray 0-0 Fenerbahçe | Maçın özeti ve golleri
Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray rakibi Fenerbahçe'yi konuk etti. Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan dev derbide Galatasaray ve Fenerbahçe 0-0 berabere kaldı. Beraberilğin ardından sarı kırmızılılar kendi evinde yenilmezlik serisini 39'a çıkarıp sahadan 8 puanla ayrıldı. Fenerbahçe ise 1 puan alarak güncel puanını 11'e yükseltti. İşte, Galatasaray Fenerbahçe derbi özeti ve önemli anları.
Galatasaray, ligde Türk Telekom Stadyumu'ndaki yenilmezliğini Fenerbahçe derbisinde de sürdürdü. Sarı-kırmızılılar, bu maçla birlikte 39 karşılaşmada rakiplerine 3 puan kaptırmadı. 0-0 berabere kalan ezeli rakip 1'er puan topladı. İşte, Galatasaray Fenerbahçe maçı özeti...
Stat: Türk Telekom
Hakemler: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun
İLK 11'LER
Galatasaray: Muslera, Mariano, Luyindama, Marcao, Nagatomo, Lemina, Nzonzi, Feghouli, Belhanda, Babel, Falcao
Fenerbahçe: Altay Bayındır, Isla, Zanka, Jailson, Dirar, Luiz Gustavo, Emre Belözoğlu, Ozan Tufan, Kruse, Tolga Ciğerci, Vedat Muric
19. dakikada Muric'in uzaktan şutunda meşin yuvarlak Muslera'da kaldı.
22. dakikada Lemina'nın ceza sahası dışından şutunda kaleci Altay Bayındır direk dibinde topu kornere çıkardı.
29. dakikada Falcao'nun topuk pasıyla ceza yayı üzerinde topla buluşan Lemina'nın müsait durumdaki şutunda kaleci Altay Bayındır meşin yuvarlağı kornere çeldi.
41. dakikada Muric'in pasıyla ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Tolga Ciğerci'nin plase vuruşunda meşin yuvarlak direğin yanından auta gitti.
Derbinin ilk yarısı 0-0 sona erdi.
Sarı kartlar: Dk. 75 Emre Belözoğlu (Fenerbahçe), Dk. 78 Marcao, Dk. 82 Mariano (Galatasaray)
Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan derbi golsüz sona erdi.
53. dakikada Emre Belözoğlu sağ taraftan korneri paslaşarak kullandı. Ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Kruse rakibinden sıyrılarak şutunu çekti, meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.
63. dakikada Kruse soldan topu ortaladı, savunmadan seken meşin yuvarlağı ceza yayı önünde Deniz Türüç bekletmeden kaleye gönderdi. Top üstten dışarı gitti.
90 6. dakikada Muric'in sağdan uzun pasına hareketlenen Kruse kafa vuruşuyla topu Muslera'nın üzerinden aşırttı. Boş kaleye giden topu savunma son anda uzaklaştırdı.
Derbi 0-0 sona erdi.
GALATASARAY SERİYİ 39'A ÇIKATTI
Galatasaray, Fenerbahçe beraberliği ile Türk Telekom Stadyumu’ndaki yenilmezliğini 39 maça çıkardı. Sarı-kırmızılılar geride kalan karşılaşmalarda 32 galibiyet, 7 beraberlik aldı.
Galatasaray, ligde Türk Telekom Stadyumu'ndaki yenilmezliğini Fenerbahçe derbisinde de sürdürdü. Sarı-kırmızılılar, bu maçla birlikte 39 karşılaşmada rakiplerine 3 puan kaptırmadı. Aslan, söz konusu maçlarda 32 kez rakiplerini mağlup ederken, 7 defa da berabere kaldı. Cimbom, ligde sahasında en son 2016-2017 sezonunda Kasımpaşa'ya 3-1 mağlup olmuştu. Galatasaray, bu alanda hem ligin devam eden en uzun yenilmezlik serisini hem de kendi tarihinin en uzun iç saha yenilmezlik serisini elinde bulunduruyor.
Galatasaray’ın Kongolu savunma oyuncusu Christian Luyindama, iyi oynadıklarını ve daha iyi olacaklarını ifade ederek, "Genel olarak baktığımızda bugün iyi olduğumuzu düşünüyorum. Kaliteli oyuncularımız var, daha iyi olacağız" dedi.
Sarı-kırmızılıların Hollandalı futbolcusu Ryan Babel ise mücadelenin adil bir sonuçla tamamlandığını belirterek, "Başta defansımız olmak üzere arkadaşlarımı tebrik etmek istiyorum. Bence adil bir sonuç oldu" diye konuştu.
Süper Lig’in 6’ncı haftasında oynanan derbide sahasında Fenerbahçe ile golsüz berabere kalan Galatasaray’da futbolcular Christian Luyindama ve Ryan Babel maç sonrası yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.
LUYINDAMA: DAHA İYİ OLACAĞIZ
Hedeflerinin 3 puan olduğunu ancak bunu gerçekleştiremediklerini belirten Luyindama,
"Hedefimiz 3 puandı ama futbolda her zaman üç sonuç vardır; kazanırsınız, kaybedersiniz ya da berabere kalırsınız, biz bugün berabere kaldık. Biz yolumuza devam ediyoruz, defansif anlamda gol yemedik, sonraki maçlara bakıyoruz. Genel olarak baktığımızda bugün iyi olduğumuzu düşünüyorum. Kaliteli oyuncularımız var, daha iyi olacağız" şeklinde konuştu.
BABEL: ADİL BİR SONUÇ OLDU
Derbilerde gol pozisyonu yakaladıkları zaman bunu değerlendirmeleri gerektiğini ifade eden Babel, "Hafta boyunca iyi hazırlandık, derbinin herkes bilincindeydi. Girdiğimiz pozisyonlar vardı, ancak derbilerde böyle gol pozisyonlarını değerlendirmeniz gerekiyor. Defansif olarak ise iyi olduğumuzu düşünüyorum, gol yemedik. Başta defansımız olmak üzere arkadaşlarımı tebrik etmek istiyorum. Bence adil bir sonuç oldu" dedi.
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