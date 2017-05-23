« Hürriyet.com.tr
MENÜ
Hürriyet>Spor Arena>eSpor >Galakticos transfer bombasını patlattı!

Galakticos transfer bombasını patlattı!

Şampiyonluk Ligi'nin yeni ve en sempatik ekiplerinden Galakticos, 2017 Yaz Mevsimi için kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor.

Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME

Hedeflerini final olarak belirleyen ekip, K0u ve SozPurefect gibi iki iyi yabancısı ile yeni split anlaşmasını duyurmuştu.

Rogu ile destek rolünü güçlendiren ekip, üst koridoruna 2016 Yaz Mevsimi'nin en iyi oyuncularından birisi olan Marshall'ı transfer etti. Yeni sezona K0u, SozPurefect, Rare, Mean, Rogu ve Marshall ile girecek olan Team Galakticos agresif ve savaş isteyen oyun yapısı ile vadiye heyecan katmaya devam edecek. 

Galakticos transfer bombasını patlattı

Astronot maskotu ve evren temalı sosyal medyası ile büyük sempati duyulan takım taraflarınca yeni transfer Marshall ile heyecanın artması bekleniyor.

 

team galakticosmarshallLeague of LegendsLeague of Legends Şampiyonluk LigiLoLTransferesporesportse-spor
﻿
Bunları da Beğenebilirsiniz
İlişkili Haberler
FUTBOL
BASKETBOL
VOLEYBOL