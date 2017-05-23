Galakticos transfer bombasını patlattı!

Hedeflerini final olarak belirleyen ekip, K0u ve SozPurefect gibi iki iyi yabancısı ile yeni split anlaşmasını duyurmuştu.

Rogu ile destek rolünü güçlendiren ekip, üst koridoruna 2016 Yaz Mevsimi'nin en iyi oyuncularından birisi olan Marshall'ı transfer etti. Yeni sezona K0u, SozPurefect, Rare, Mean, Rogu ve Marshall ile girecek olan Team Galakticos agresif ve savaş isteyen oyun yapısı ile vadiye heyecan katmaya devam edecek.

Astronot maskotu ve evren temalı sosyal medyası ile büyük sempati duyulan takım taraflarınca yeni transfer Marshall ile heyecanın artması bekleniyor.