Gakkoş'ta hasret bitti! Boğa'yı devirdi...

Stat: Atatürk Olimpiyat
Hakemler: Zorbay Küçük, Hüseyin Aylak, Furkan Ürün
İstanbulspor: Okan Kocuk, Mehmet Zeki Çelik (Dk. 54 Kojic), Yalçın Kılınç, Wellington, Oğuzhan Berber (Dk. 36 Muhsin Yıldırım), Onur Ergün, Onur Kolay, Kubilay Aktaş, Cajic, Zafer Şensoy (Dk. 64 Ali Dere), İbrahim Yılmaz
Elazığspor: Soner Şahin, Adem Alkaşi, Mehmet Yiğit, Sezgin Coşkun (Dk. 39 Ali Fırat Okur), Emre Öztürk, Bjarnason, Kadir Bekmezci, Tom (Dk. 83 Ahmet Aras), Tatos, Onur Güney, Mertan Caner Öztürk (Dk. 76 Serkan Kurtuluş)
Goller: Dk. 7 Mertan Caner Öztürk, Dk. 48 Tatos (Elazığspor), Dk. 74 Ali Dere (İstanbulspor)
Sarı Kartlar: Dk. 58 Zafer Şensoy, Dk. 65 Yalçın Kılınç (İstanbulspor), Dk. 61 Tom, Dk. 84 Tatos, Dk. 89 Emre Öztürk (Elazığspor)
TFF 1. Lig'de 17. hafta karşılaşmasında İstanbulspor, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda Elazığspor'u ağırladı. Mücadeleyi Elazığspor 2-1'lik skorla kazandı.
Elazığ'ın gollerini; 7. dakikada Mertan Caner Öztürk ile 48'de Andreas Tatos kaydederken; İstanbulspor'un tek sayısı ise 74' Ali Dere'den geldi. 5 hafta sonra 3 puanla tanışan Elazığ ekibi maç fazlasıyla 23 puanla 7. sıraya yükseldi.