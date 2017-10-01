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GakkoÅŸlar 3 attÄ±, 3 aldÄ±!

TFF 1. Lig'in 7. haftasÄ±nda ElazÄ±ÄŸspor, konuk ettiÄŸi Ã‡aykur Rizespor'u 3-1 maÄŸlup etti.Â

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ElazÄ±ÄŸspor ile Ã‡aykur Rizespor ligin 7. haftasÄ±nda karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya geldi. GakkoÅŸlar sahadan 3-1 galip ayrÄ±ldÄ±.Â 

Stat: ElazÄ±ÄŸ AtatÃ¼rkÂ 

Hakemler: Ãœmit Ã–ztÃ¼rk, Ä°smail Åžencan, Osman GÃ¶khan BilirÂ 

ElazÄ±ÄŸspor: Soner Åžahin, Alpaslan Ã–ztÃ¼rk, Bjarnason (Dk. 89 Berk YÄ±ldÄ±z), Sarpong, Onur GÃ¼ney, Adem AlkaÅŸi, Erman Bulucu, Tatos (Dk. 89 Kadir Bekmezci), Mehmet YiÄŸit, Mertan Caner Ã–ztÃ¼rk (Dk. 61 Ahmet Aras), TomÂ 

Ã‡aykur Rizespor: GÃ¶khan Akkan, Mehmet Uslu, Robin YalÃ§Ä±n, Recep Niyaz, Saadane, Samudio, OÄŸulcan Ã‡aÄŸlayan (Dk. 61 Halil Ä°brahim SÃ¶nmez), SÃ¼leyman KoÃ§ (Dk. 77 Lincoln), Milosevic (Dk. 64 Ãœmit Kurt), Orhan OvacÄ±klÄ±, KweukeÂ 

Goller: Dk. 72 Tom (penaltÄ±dan), Dk. 87 Erman Bulucu, Dk. 88 Ahmet Aras (ElazÄ±ÄŸspor), Dk. 84 Samudio (penaltÄ±dan) (Ã‡aykur Rizespor)Â 

SarÄ± kartlar: Dk. 11 Robin YalÃ§Ä±n, Dk. 34 Recep Niyaz, Dk. 38 OÄŸulcan Ã‡aÄŸlayan, Dk. 71 Orhan OvacÄ±klÄ±, Dk. 76 Ãœmit Kurt, Dk. 90+3 Saadane (Ã‡aykur Rizespor), Dk. 45+1 Mehmet YiÄŸit, Dk. 83 Onur GÃ¼nay (ElazÄ±ÄŸspor)Â 

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