GakkoÅŸlar 3 attÄ±, 3 aldÄ±!

Sadece son 3 senede Türkiye'den sipariÅŸ edilen forma sayÄ±sÄ± on binleri aÅŸmÄ±ÅŸ. Programlar Barcelona'nÄ±n maçlarÄ±na göre yapÄ±lÄ±yor; ev toplaÅŸmalarÄ± ona göre planlanÄ±yor. Berberde de konu aynÄ±, toplantÄ± aralarÄ±nda da... Real'ciler de azÄ±msanamayacak kadar çok olsa da, Barcelona'nÄ±n yeri Türkler için ayrÄ±. Öyle ki ülkenin dev gayrimenkul ÅŸirketlerinden Nef, Barcelona'nÄ±n sponsorlarÄ±ndan biri oldu. Peki, neden? Bu sevginin kaynaÄŸÄ± ne?