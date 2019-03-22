Gabriel Obertan sürprizi! Sezon sonunda...
Trabzonspor yönetim kurulu, teknik direktör Ünal Karaman ve scout ekibinin de önerisi ile transfer çalışmalarına erken başladı.
Bordo-Mavililer bu sezon Erzurumspor'da başarılı bir performans ortaya koyan kaleci İbrahim Sehic, orta saha oyuncusu Taylan Antalyalı ve tecrübeli isim Gabriel Obertan'ın performansını yakından takip ediyor. Bu 3 oyuncunun sezon sonuna kadar göstereceği performansa göre adım atılacak.
KARAMAN, OBERTAN'I ÇOK BEĞENİYOR
Transferlere karar verilmesi durumunda önce Erzurumspor ile masaya oturulacak. Ardından oyuncularla görüşme yapılacak. Bu futbolcularla ilgili kararın ise sezon sonuna kadar yapılacak olan takip sonrası teknik heyet ve scout ekibi tarafından birlikte verileceği öğrenildi. Teknik direktör Ünal Karaman'ın özellikle Obertan'ı çok beğendiği gelen bilgiler arasında..
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Trabzonspor, ligde geçen hafta deplasmanda Erzurumspor'u 1-0 mağlup etmişti...
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