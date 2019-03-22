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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
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22.03.2019 - 10:03, Son Güncelleme:

Gabriel Obertan sürprizi! Sezon sonunda...

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Gabriel Obertan sürprizi! Sezon sonunda...

Trabzonspor yönetim kurulu, teknik direktör Ünal Karaman ve scout ekibinin de önerisi ile transfer çalışmalarına erken başladı.

Bordo-Mavililer bu sezon Erzurumspor'da başarılı bir performans ortaya koyan kaleci İbrahim Sehic, orta saha oyuncusu Taylan Antalyalı ve tecrübeli isim Gabriel Obertan'ın performansını yakından takip ediyor. Bu 3 oyuncunun sezon sonuna kadar göstereceği performansa göre adım atılacak.

KARAMAN, OBERTAN'I ÇOK BEĞENİYOR
Transferlere karar verilmesi durumunda önce Erzurumspor ile masaya oturulacak. Ardından oyuncularla görüşme yapılacak. Bu futbolcularla ilgili kararın ise sezon sonuna kadar yapılacak olan takip sonrası teknik heyet ve scout ekibi tarafından birlikte verileceği öğrenildi. Teknik direktör Ünal Karaman'ın özellikle Obertan'ı çok beğendiği gelen bilgiler arasında..

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